А ты прошел диспансеризацию?

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ диспансеризаций работников бюджетной сферы, которые проходят ее с 2006 г., оказалось, что лишь 40% обследованных можно причислить к здоровым. У остальных 60% выявляли серьезные заболевания. Причем такие тяжелые, как онкология, заболевания системы кровообращения, туберкулез, обнаруживали у тех, кто считал себя здоровым. Чтобы сохранить как можно больше человеческих жизней и на ранних стадиях начать бороться со страшными недугами, решено взять под медицинский контроль всех трудящихся.

Простаивать в длиннющих очередях к врачам не придется. В регионах за лечебными учреждениями закрепят то или иное предприятие. После чего будут составлены графики и определены конкретные сроки. Согласно им, сотрудники организаций смогут пройти обследование у 5 основных специалистов и сдать 9 анализов, среди которых есть специальные онкомаркеры.

Как рассказала директор Департамента развития медицинской помощи и курортного дела Минздравсоцразвития Галина Махакова, всех, кто пройдет диспансеризацию, отнесут к одной из 5 групп здоровья.

Первая – те, кто здоров. Вторая – здоров, но имеет риск развития заболевания (так называемая группа риска). Третья – у кого выявлено заболевание и человек нуждается в дообследовании, чтобы установить или опровергнуть наличие болезни. Четвертая – кто уже болел или имеет хроническое заболевание и нуждается в дообследовании и лечении в условиях стационара. Пятая – у кого выявлены показания к получению дорогостоящей высокотехнологичной помощи. Им будет оказана медицинская помощь за счет федеральных средств.

Галина Махакова подчеркнула, что сама программа диспансеризации со временем будет меняться. Возможно, в нее включат дополнительные обследования. Расширить программу за счет регионального бюджета могут и субъекты РФ. Некоторые, кстати, уже заявили об этом.