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Бомжи по закону

или как прописаться на даче?

№ 12(98) от 20.03.2008 [«Аргументы Недели », Подготовила Рената МОСКАЛЬЧУК ]

Бомжи по закону

 ПО ЗАКОНУ того времени прописаться в садовом домике можно было через суд. Что и сделала семья. Суд первой инстанции разрешил регистрацию. Однако, когда Юрий перевез родителей в свой дом, в том же суде, но другой судья отказал пожилым людям в прописке. После чего была аннулирована и прописка самого Юрия, его жены и сына. Так большая семья в одночасье стала бомжами. Без регистрации они не могут пользоваться такими конституционными правами, как гарантия соцобеспечения и предоставления медуслуг в случае болезни. Родители Юрия не получают пенсию. Его отец – ликвидатор Чернобыльской АЭС, инвалид 2-й группы – лишен льгот, в том числе бесплатного лекарственного обеспечения. Не говоря уже о том, что Шулевки не могут исполнить свой гражданский долг – участ­вовать в выборах.

 С тех пор семья прошла все судебные ин­станции вплоть до Верховного суда – везде один приговор – в регистрации по месту жительства отказать. Суд ссылается на абз. 2 ст. 1 Федерального закона №66 «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан». Там сказано – земельный участок в садовом товариществе предназначен для выращивания плодово-овощных сельхозкультур, а также для отдыха с правом возведения жилого строения, но без права регист­рации в нем. За то время, пока Юрий пытался доказать свою правоту, поменялся закон – вступил в действие новый Жилищный кодекс, который сузил права семьи Шулевки, запретив регист­рироваться на дачном участке. Но что делать, если это их един­ственное жилье?

 И вот еще одна надежда – Конституционный суд (КС). На днях он начал рассмотрение жалоб семьи Шулевки, Виктора Сукачева, Татьяны Булахи (которые столкнулись с такой же ситуацией) на нарушение их конституционных прав. Кстати, эти положения не раз были предметом рассмотрения в КС. Ждут решения суда еще тысячи людей, единственным жильем которых волею судьбы стали лишь дачные домики.

 Судя по выступлениям представителей Госдумы, Совета Федерации и президента в КС, регистрация в правовом смысле – это лишь законный способ учета граждан. Сам по себе факт регистрации или ее отсутствие не порождает для граждан каких-либо прав или обязанностей и не может служить основанием для ограничения реализации прав граждан, предусмотренных Конституцией, федеральными законами.

 Представитель Госдумы в КС Александр Харитонов считает, что запрет суда в регистрации граждан на дачных участках обоснован. Но, учитывая реалии сегодняшнего дня, когда жилые помещения, расположенные на дачных участках, порой имеют условия проживания лучше, чем иные городские жилища, необходимо совершенствовать права регистрации в жилых строениях на садовом участке.

 «Та норма, которую суд посчитал основанием к отказу, – не содержит отказа как такового и не является препятствием для регистрации. Людям надо требовать, чтобы их зарегистрировали. Не секрет, что людей порой регистрируют в тех объектах, которые абсолютно непригодны для постоянного проживания, – отмечает представитель президента в КС Михаил Кротов. – Но огульно разрешать регистрацию в садоводческих товариществах нельзя. Надо прежде оценить – готовы ли они к этому? Можно ли там построить школу, детский сад и т.д.».

 Конституционные судьи внимательно выслушали доводы всех сторон. Им понадобится еще около месяца для изучения этого дела, чтобы вынести окончательное решение.

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