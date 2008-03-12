Быть женой – тоже работа

ПО ЭТОЙ причине жены военнослужащих зачастую, выходя на заслуженный отдых, получают лишь социальную пенсию размером 1500 рублей. Но ведь это не их вина, что в отдаленных гарнизонах или в посольствах нет работы! Правительство учло это и внесло в Госдуму соответствующий законопроект. Теперь таким женщинам за счет федерального бюджета будут перечислять в пределах 5 лет средства на их индивидуальный лицевой счет – выплату страховой части трудовой пенсии. Благодаря чему повысится социальная защищенность супругов военнослужащих и дипломатов. Однако при условии, что женщины до этого периода или после имели трудовой стаж.

Закон должен вступить в силу 1 января 2009 года. На его реализацию из бюджета дополнительно потребуется 568,6 млн. рублей.