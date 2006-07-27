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ОМС и ДМС: разница не только в букве

№ 10(10) от 13.07.2006 [«Аргументы Недели », Мария ПОКРОВСКАЯ ]

ОМС и ДМС: разница не только в букве
В очередях здоровье не поправишь, фото ИТАР-ТАСС

КАК и у каждого гражданина РФ, у свекрови есть бесплатный полис обязательного медицинского страхования (ОМС). Но, несмотря на то что с полисом ОМС можно прикрепиться к любой поликлинике, на практике приходится ограничиваться ближайшей к дому больницей. Так сделала и свекровь. Однако всякий раз после посещения этого медицинского заведения ее приходится отпаивать успокоительными. Чтобы записаться к узкопрофильным специалистам, она занимает очередь в 7 утра. Притом врач принимает только через неделю. А когда необходимого врача нет, то вообще отправляют в другую поликлинику, где запись ведется на 2-3 месяца вперед.

Страховка от несчастья

МЕЖДУ тем медицинскую помощь можно получить и по другому полису - добровольного медицинского страхования (ДМС). Его можно купить в страховой компании. Правда, пока граждане редко пользуются такой услугой. Как правило, это делают за них фирмы. По статистике, девять из десяти полисов ДМС в России приобретают работодатели, и лишь один из десяти - сами граждане.

Схема действия добровольного страхования такова: человек покупает полис, и если что-то с ним случается в течение срока его действия, то расходы по лечению оплачивает страховщик. При этом покупатель сам выбирает, к какой поликлинике прикрепиться. Например, можно даже к поликлинике Управления делами Президента. Правда, это будет стоить свыше 60 тыс. руб. в год.

Некоторые сравнивают полис ДМС с платным прикреплением к поликлинике. Однако есть нюансы. Страховщик, продав полис ДМС, платит за каждый анализ и поэтому контролирует все расходы - то есть оплачивает только те услуги, которые необходимы клиенту по медицин­ским показаниям. Поэтому здесь вы в какой-то мере защищены от ненужных анализов, лишних курсов лечения, которыми врачи иногда «раскручивают» пациентов на деньги при обычном платном лечении. Кроме того, страховая компания как коммерческая структура заинтересована в работе с теми лечебными учреждениями, где цена и качество услуг находятся в разумном балансе.

Каков набор

СТОИМОСТЬ полиса ДМС зависит от срока действия, набора услуг, широты выбора базовых медицинских учреждений, региона обслуживания. Стандартный срок действия договора со страховой компанией - один год. Но можно застраховать здоровье на полгода и на один месяц. Сейчас цена полиса ДМС для физического лица варьируется от 360 руб. за один месяц до 300 тыс. руб. за несколько лет.

В первом случае вы получите только возможность вызвать «фирменную» скорую и без дополнительной оплаты получить помощь врачей при экстренной госпитализации на срок до 20 суток. Кстати, если у вас нет регистрации в городе, где вы проживаете, то такой добровольный полис окупится после первого же вызова. Поскольку человек без регистрации не имеет полиса обязательного страхования, и, соответственно, врачи могут отказать ему в оказании помощи.

Во втором случае - неограниченное число консультаций, исследований (лабораторная, функциональная диагностика, эндоскопия, рентген, УЗИ, компьютерная томография), физиопроцедуры. В этот «пакет» также входит массаж, иглорефлексотерапия, ЛФК, стоматологические услуги (без протезирования).

Если вас не устраивает качество услуг в лечебно-профилактическом учреждении, то вы вправе написать жалобу в страховую компанию, и тогда страховщик сам будет разбираться с лечебным учреждением, а вы вправе потребовать перевода в другую поликлинику. Если ваше недовольство вызвано действиями страховой компании, то вы можете расторгнуть договор и забрать неизрасходованную часть страхового взноса или обратиться в суд, где потребовать справедливой компенсации.

За страховку вернут часть денег

ДЛЯ того чтобы добровольное медицинское страхование стало более доступным, депутаты Госдумы недавно приняли поправки в Налоговый кодекс. Одна из них позволит с 1 января 2007 г. вернуть подоходный налог (13%) с суммы, равной расходам на полис добровольного медицинского страхования. Правда, расходы не должны превышать 38 тыс. руб. в год.

Что это даст владельцу полиса ДМС? К примеру, заплатив за полис те самые 38 тыс. руб., вы сможете вернуть назад 4940 руб. - 13% от потраченной суммы. Для этого по итогам года вам надо заполнить налоговую декларацию, собрать документы на покупку полиса и отнести их в налоговую инспекцию. Через месяц вам должны будут перечислить деньги.

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