Тариф «учебный»

Учителя ходят гоголем

В КОРИДОРАХ единственной школы в Утевке частично сделан современный ремонт - европанели, дубовые двери, новый линолеум. Сказывается принад­лежность села к Нефтегорскому району - в нем как-никак добывают нефть. Впрочем, несмотря на это зарплата в школе была не высока. Учителя получали 3-5 тыс. руб. в месяц.

Но пару месяцев назад все поменялось. Зарплаты поднялись в два-три раза. К примеру, преподаватель физики похвасталась доходом в 15 тыс. рублей. С такими деньгами даже думать о поборах с родителей стыдно. Средняя зарплата на селе - около 5 тыс. рублей. Словом, учителям хоть гоголем ходи!

А причина - новая система оплаты труда. Заработок теперь пропорционален числу учеников, а не разряду тарифной сетки. «За одного ученика мне начисляется 3 руб. 61 коп. в час», - объясняет преподаватель биологии Евгения Лобачева. Если умножить этот тариф на число детей в классе да на количество часов, то выйдет доход педагога. «У меня 6 классов по 22-23 ученика, поэтому зарплата составляет 9 тыс. руб.», - добавляет учитель математики Мария Иванова. «Чем больше учеников, тем выше зарплата!» - твердо верит в силу нововведения ведущий специалист управления образования Ольга Сяськина.

Ну - за интенсивность!

ОДНАКО без накладок не обошлось. Например, с учителями иностранного языка вышел почти анекдот. Группы английского языка укомплектованы под завязку и, соответственно, учителя как сыр в масле катаются. А в группах немецкого и французского оказалось по 2-3 ученика. Им впору сухари сушить. Чтобы не обижать педагогов, пришлось ввести повышающий коэффициент для учителей с малыми группами. Назвали его «за интенсивность». Мол, у кого детей в классе меньше - тот и работает «интенсивнее».

Вообще подобных коэффициентов оказалось довольно много. А как еще учесть сложность предмета? Разве физкультура и математика одинаковы по сложности? Посчитали, что нет. В итоге конечная зарплата преподавателя по физкультуре, черчению и музыке умножается на 1, а математиков, физиков и учителей по русскому и литературе - на 1,15. Важна и квалификационная категория учителя. Если раньше категории отличались всего на 100-200 руб., то сейчас речь идет о тысячах рублей.

Примечательно, что новая система оплаты труда изменила принцип начисления зарплаты директору школы. Теперь она напрямую зависит от доходов педагогов: средняя зарплата умножается на 2,5.

Где брать учеников?

К СОЖАЛЕНИЮ, за бортом остался административный персонал - их прибавки вообще не коснулись. А это почти полсотни человек: социальные педагоги, психологи, бухгалтерия, техперсонал. Например, бухгалтер школы, призванная по долгу службы насчитывать большую зарплату коллегам, сама получает в два раза меньше. Так дружный коллектив школы разделился на высокооплачиваемых и остальных. Здесь вспоминается ситуация, которая сложилась в районных поликлиниках - прибавку дали только участковым врачам, а санитарок и медсестер также оставили без доплаты.

Как бы то ни было, но главное, чтобы после эксперимента не ухудшилось качество образования. Родители говорят, что стало ни лучше ни хуже. А что если учителя погонятся за количеством учеников? Например, в Утевке набирается 652 ученика благодаря тому, что в школу съезжаются дети из окрест­ных четырех сел. Ведь можно было просто повысить зарплату учителям, не меняя десятилетиями сложившуюся систему.

Пока эксперимент идет лишь в четырех регионах: Москве, Санкт-Петербурге, Тюмени и Самаре. Есть время подумать.