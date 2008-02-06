Военные пенсионеры разбогатеют

НАПОМНИМ, что такое право им дал Конституционный суд еще в мае 2006 года. Определение суда №187-О гласило: военные пенсионеры, которые после увольнения со службы продолжили трудиться на гражданке, с 1 января 2007 г. могут одновременно получать две пенсии – за выслугу лет или по инвалидности и трудовую пенсию. Однако по неизвестным причинам правительство тормозило принятие такого закона.

В редакцию «АН» приходило много писем от возмущенных военных пенсионеров с просьбой прояснить ситуацию. Дело в том, что военные по законодательству рано выходят на пенсию. Поэтому обычно продолжают работать на гражданке. С зарплаты в Пенсионный фонд они делают положенные отчисления в страховую и накопительную части пенсии , но в последующем не получают эти деньги.

В итоге правительство подготовило законопроект, согласно которому военный пенсионер при достижении возраста, дающего ему право выхода на трудовую пенсию по старости (у женщин – 55 лет, у мужчин – 60 лет), дополнительно к военной пенсии за выслугу лет (или по инвалидности) сможет получать трудовую пенсию. Но при условии, что на гражданке он проработал не менее 5 лет. Есть и еще одно «но». Во второй пенсии не будет учитываться базовая часть, а только страховая и накопительная.

Радует то, что вторая пенсия военным будет рассчитываться «задним числом», то есть начиная с 1 января 2007 г. и далее ежемесячно.