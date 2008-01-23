Губернаторы ответят за ДЛО

ПОСЛЕ того как в 2007 г. программа ДЛО, обеспечивающая бесплатными лекарствами льготников, практически приказала долго жить, Минздравсоцразвития в конце года все же реанимировал ее. Сначала были выведены за рамки программы самые «дорогостоящие» больные, а функции по закупкам лекарств на аукционах возложили на регионы. Новая система лекарственного обеспечения и значительное увеличение федерального финансирования позволили большинст­ву субъектов начать 2008 г. без сбоев в снабжении граждан медикаментами.

Как заявила замруководителя Росздравнадзора Елена Тельнова, в этом году уже выписано 226 тыс. рецептов, и 80% из них обеспечено лекарствами. Все медикаменты отпускаются, не превышая 10-дневный срок. Она отметила, что во всех регионах работают «горячие линии», и, если у людей возникают проблемы с выпиской рецепта или покупкой лекарства, они могут позвонить туда. Федеральные льготники с наболевшими вопросами по лекарственному обеспечению могут обратиться на «горячую линию» Росздравнадзора тел. (495) 698 26 88 (с понедельника по пятницу c 09.00 по 18.00 – время московское). Напомним, что к федеральным льготникам относятся инвалиды, участники войны, ветераны боевых действий, чернобыльцы, вдовы и несовершеннолетние дети погибших военнослужащих.

Но есть регионы, которые все же вызывают обеспокоенность. Это – Приморский край и Сахалинская область. Владимир Стародубов потребовал от руководителей управлений здравоохранения этих территорий устранить причины сбоев незамедлительно.

Минздравсоцразвития дало время для отладки новой системы, а в феврале-марте планирует массовые выездные проверки в регионах по работе программы ДЛО. По их результатам будут сделаны выводы в отношении персональной ответственности регио­нальных руководителей.