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Минздравсоцразвития расщедрилось

№ 4(90) от 24.01.2008 [«Аргументы Недели », Подготовила Рената МОСКАЛЬЧУК ]

Минздравсоцразвития расщедрилось

 НАПОМНИМ, что изначально планировалось индексировать страховую часть пенсии на 8%. Именно такой размер средств был предусмотрен в бюджете Пенсионного фонда. Но поскольку в 2007 г. индексация страховой части пенсии в связи с ростом инфляции (а по итогам года она составила 12%) не проводилась, было решено увеличить страховую часть на 12%. Главное, чтобы министры поддержали это предложение.

 Как отметил заместитель министра здравоохранения и социального развития РФ Юрий Воронин, «в результате средний размер трудовой пенсии увеличится на 222 руб., пенсии по старости – на 239 руб., при этом для пенсионеров, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, – на 328 рублей. Средний размер пенсии инвалидов вследствие военной травмы и участников Великой Отечественной войны, получающих две пенсии, увеличится соответственно на 267 и на 279 рублей».

 В Минздравсоцразвития пояснили, что дополнительные затраты на индексацию страховой части пенсии, не предусмотренные бюджетом Пенсионного фонда, – 29,87 млрд. руб. – будут обеспечены дополнительными доходами от поступления страховых взносов на страховую часть трудовой пенсии в связи с уточнением прогноза Минэкономразвития России по фонду заработной платы на 2008 год. Другими словами, зарплаты будут расти, а вместе с ними увеличатся и отчисления в Пенсионный фонд.
 Согласно бюджету Пенсионного фонда, следующее увеличение страховой части пенсии ожидается уже в апреле – на 7,5%.

  Средний размер пенсии, руб. Увеличение пенсии
с 1 февраля 2008 г., руб.
до
повышения		 после
повышения
Трудовые пенсии – всего
3739
3961 222
в том числе:
– по старости
3979 4218 239
– по инвалидности 2873 3008 135
– по случаю потери кормильца (СПК) 2105
2259 154
Социальные пенсии 2758 2758 0
Из общего числа пенсионеров – получатели двух пенсий
– инвалиды вследствие военной травмы
9756
10023
267
– участники Великой Отечественной войны
9555
9834 279
– вдовы военнослужащих, погибших в Великую Отечественную войну 7410
7532 122
– родители погибших военнослужащих 6715
6922
207
инвалиды, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»
7003 7296 293

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