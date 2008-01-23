Минздравсоцразвития расщедрилось
№ 4(90) от 24.01.2008 [«Аргументы Недели », Подготовила Рената МОСКАЛЬЧУК ]
НАПОМНИМ, что изначально планировалось индексировать страховую часть пенсии на 8%. Именно такой размер средств был предусмотрен в бюджете Пенсионного фонда. Но поскольку в 2007 г. индексация страховой части пенсии в связи с ростом инфляции (а по итогам года она составила 12%) не проводилась, было решено увеличить страховую часть на 12%. Главное, чтобы министры поддержали это предложение.
Как отметил заместитель министра здравоохранения и социального развития РФ Юрий Воронин, «в результате средний размер трудовой пенсии увеличится на 222 руб., пенсии по старости – на 239 руб., при этом для пенсионеров, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, – на 328 рублей. Средний размер пенсии инвалидов вследствие военной травмы и участников Великой Отечественной войны, получающих две пенсии, увеличится соответственно на 267 и на 279 рублей».
В Минздравсоцразвития пояснили, что дополнительные затраты на индексацию страховой части пенсии, не предусмотренные бюджетом Пенсионного фонда, – 29,87 млрд. руб. – будут обеспечены дополнительными доходами от поступления страховых взносов на страховую часть трудовой пенсии в связи с уточнением прогноза Минэкономразвития России по фонду заработной платы на 2008 год. Другими словами, зарплаты будут расти, а вместе с ними увеличатся и отчисления в Пенсионный фонд.
Согласно бюджету Пенсионного фонда, следующее увеличение страховой части пенсии ожидается уже в апреле – на 7,5%.
|Средний размер пенсии, руб.
| Увеличение пенсии
с 1 февраля 2008 г., руб.
| до
повышения
| после
повышения
|Трудовые пенсии – всего
|3739
|3961
|222
|в том числе:
|– по старости
|3979
|4218
|239
|– по инвалидности
|2873
|3008
|135
|– по случаю потери кормильца (СПК)
|2105
|2259
|154
|Социальные пенсии
|2758
|2758
|0
|Из общего числа пенсионеров – получатели двух пенсий
|– инвалиды вследствие военной травмы
|9756
|10023
|267
|– участники Великой Отечественной войны
|9555
|9834
|279
|– вдовы военнослужащих, погибших в Великую Отечественную войну
|7410
|7532
|122
|– родители погибших военнослужащих
|6715
|6922
|207
|инвалиды, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»
|7003
|7296
|293
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