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За хамство можно и ответить!

№ 3(89) от 17.01.2008 [«Аргументы Недели », Мила ПИВОВАРОВА, Рената МОСКАЛЬЧУК ]

За хамство можно и ответить!

 РУКОВОДСТВО не всегда в курсе, что творится в коллективе, или просто не желает влезать в склоки сотрудников. Дескать, сами разберутся. Тем временем работа «на пороховой бочке» снижает мотивацию персонала. В итоге страдают сами компании. Трудовая активность снижается, текучесть кадров растет. Предприятие терпит убытки.

 Если в коллективе есть наглые, грубые сотрудники, которые постоянно устраивают скандалы, то ваше рабочее место можно приравнять к вредным условиям труда. Согласно ст. 21 Трудового кодекса, работодатель обязан соблюдать требования по охране труда и обеспечению его безопасности.

 Что делать, если вы не раз взывали к руководству разрешить конфликтную ситуацию, а оно оказалось глухим к вашим проблемам? Как доказать суду, что ваши честь и достоинство пострадали от грубого поведения коллеги или шефа?

 Конечно, доказать, что те или иные слова, произнесенные в ваш адрес, были оскорбительными и унизительными, трудно. Даже в словаре Даля определение слова «хам» дано обтекаемо – «грубый, наглый и невоспитанный человек, готовый на подлости».

 «Есть масса средств, в том числе технических, для доказательства, что вы стали жертвой хамст­ва, – считает юрист Ц­СТП Галина Енютина. – Подвергаетесь грубости на работе – ходите к врачу и фиксируйте состояние вашего здоровья. К примеру, повышенное или пониженное давление. Это станет прямым доказательством того, что у вас вредные условия труда и вы ухудшаете свое здоровье.

 У многих сотовых телефонов есть встроенные диктофоны, поэтому спокойно можно записать «тираду» обидчика и представить ее суду. Сделайте нападки на вас достоянием общественности. Постарайтесь, чтобы у конфликта были свидетели, которые бы смогли все подтвердить».

 Конечно, российские суды пока не очень щедры на компенсацию морального ущерба за хамство. Обычно сумма исчисляется 10 тыс. руб., но сам факт, что вы смогли противостоять грубости, уже можно назвать победой. Возможно, компания, не желая «выносить сор из избы» и портить репутацию, сама примет эффективные меры, не доводя дело до суда.

Кстати

 В ТРУДОВОМ законодательстве Дании зафиксировано: работник, чья честь оскорблена работодателем, вправе приостановить работу до тех пор, пока не получит объяснения от обидчика. В ФРГ и Швейцарии запрещено вывешивать на досках объявлений приказы о взысканиях, содержащие фамилии и характер нарушений. В Австрии это разрешено, но приказы должны содержать только этически выверенные формулировки.

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