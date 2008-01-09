//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости партнеров

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Соцпакет

Реформа требует жертв

№ 1(87) от 09.01.2008 [«Аргументы Недели », Рената МОСКАЛЬЧУК ]

Реформа требует жертв
Пенсионеров берут работать лишь уборщицами и вахтерами, Фото С. ХАЛЬЗОВА

 КОЭФФИЦИЕНТ замещения пенсии или соотношение ее среднего размера к средней зарплате после 2018 г., по прогнозам, может составить менее 20%. То есть пенсия будет равна лишь 20% от зарплаты. Что для России неприемлемо. Это дело политическое. Сейчас наиболее активная часть электората – люди пенсионного возраста, а это 1/3 населения. Очень скоро их количество может увеличиться до 50%. Поэтому вряд ли удастся долго сохранять стабильную ситуацию в стране, если уровень жизни пенсионеров резко ухудшится.

Всюду клин

 ЕВСЕЙ Гурвич считает, что потуги правительства относительно сохранения нынешнего варианта пенсионной реформы могут привести к падению коэффициента замещения.

 Повышать ставки недавно сниженного единого социального налога?

 Вариант маловероятный и бесперспективный. С одной стороны, давит бизнес, который требует снижения всех налогов. С другой – повышение налогов может ограничить предложения на рынке труда, что ограничит развитие нашей экономики.

 Увеличить трансферты за счет доходов бюджета?

 Мы на этот путь уже встали – в трехлетнем бюджете предусмотрено повышение трансфертов. Причем недавнее внеплановое увеличение базовой пенсии в декабре повлекло дополнительное увеличение этих расходов. Это не что иное, как путь к экономическому кризису.

 Использовать средства от приватизации госкомпаний?

 Сегодня преобладает процесс национализации. Но даже если все пройдет гладко, то и это решит проблему только наполовину.

 Поддержание коэффициента замещения на уровне 2006 г. в пределах 26% только за счет трансфертов – расходы огромные: до 3% ВВП. При этом правительство подумывает, как бы повысить коэффициент до 30%. На это понадобится уже 4% ВВП. К тому же есть неутешительный прогноз: к 2010 г. нефтегазовые доходы снизятся. Это значит, что без дополнительных ресурсов, а также изменения пенсионной реформы не обойтись. Причем лучше идти сразу в нескольких направлениях.

Непопулярные меры

 «НУЖНО ужесточить доступ к пенсии. В сравнении с международными стандартами у нас он очень мягкий. Нигде в мире пенсии не получают работающие пенсионеры. Чтобы иметь право на получение трудовой пенсии, в России нужно проработать 5 лет. Такой же порог существует только в Италии. В других странах он выше», – замечает г-н Гурвич.

 Также необходимо развивать негосударственное пенсионное страхование. Допустим, обеспечить льготными налоговыми схемами. Но главную роль в повышении коэффициента замещения может сыграть повышение пенсионного возраста. Сравните: в западных странах женщины выходят на пенсию в 62 года, а мужчины – в 65 лет, в Германии и те и другие – в 67, в странах Восточной Европы это соотношение – 60–62. Сейчас многие страны вводят накопительные пенсионные системы и собираются повышать пенсионный возраст. Только Франция очень близка к нам.

 Чем раньше мы признаем, что надо увеличивать пенсионный возраст, тем легче это будет сделать. Конечно, нововведения предлагается начинать не с завтрашнего дня. А, например, с 2015 г., ежегодно прибавляя пенсионный возраст по полгода мужчинам (до 62,5 лет) и по году женщинам (до 60). По грубым расчетам, это позволит увеличить коэффициент замещения до 29%. И помимо этого существенно решить проблему рынка труда и ускорить экономический рост, который из-за нехватки рабочей силы начиная с 2020 г. вряд ли превысит 2–3% ВВП.

 Но тут возникает вопрос: а как быть с тем, что продолжительность жизни в России низкая, особенно у мужчин – многие из них просто не доживают до пенсии. Однако, как показывает статистика, еще два года назад так называемый ожидаемый период жизни мужчин на пенсии был 13 лет, в прошлом году он резко повысился на 1,5 года. У женщин тоже увеличился и приближается к 25 годам. В принципе с точки зрения этого критерия россий­ским мужчинам можно было бы оставить начало выхода на заслуженный отдых в 60 лет, а женщинам увеличить с 55 лет до 60. Но женщины в таком случае будут ущемлены.

Век живи – век учись

 НАУЧНЫЙ руководитель Института экономики РАН Евгений Гонтмахер поддерживает идею повышения пенсионного возраста, но отмечает, что такая мера будет эффективной, если будут выполнены два условия. Первое – улучшение здравоохранения. Поскольку многие пенсионеры не могут работать в преклонном возрасте из-за того, что они просто не в состоянии. Сегодня работать могут лишь 25% пенсионеров. Остальным деньги не нужны? Им здоровье не позволяет! И второе – непрерывное образование. Чтобы и после 45 лет человек был конкурентоспособен на рынке труда. Где пенсионеры сегодня работают? Их берут на неквалифицированные места: гардеробщиками, вахтерами и т.д.

 Если не выполнить эти условия, то мы получим дополнительную массу бедных. Потому что пенсии резко не вырастут. Но и получать их многие не смогут, поскольку до пенсии еще не доработали. Для государства это будут огромные затраты. Придется раза в 2 увеличить долю ВВП на здравоохранение и образование. Чтобы избежать в этом случае всплеска инфляции, придется меньше тратить на инвестиции, госкорпорации и прочее.

Чубайс проверил

 ЕВГЕНИЙ Гонтмахер предлагает: «Государство обладает блокирующим пакетом акций госкорпораций и получает как их совладелец дивиденды. Мы с Немцовым посчитали, а потом Чубайс проверил наши расчеты. Так вот, эти дивиденды можно направлять в виде дополнительных выплат на индивидуальные счета граждан. «Выжать» таким образом 1–1,5 тыс. рублей в месяц. Я понимаю, что идея во многом популистская, но чем черт не шутит? Есть и еще резервы: необходимо провести реформу единого социального налога (ЕСН). Имеется давно обсуждаемое предложение. Базовую часть пенсии полностью возложить на плечи федерального бюджета. А со страховой поступить так: вывести за пределы ЕСН 6%, а оставшиеся 20% оставить в распоряжении Пенсионного фонда.

 До сих пор не решен вопрос досрочной пенсии. Люди, работающие на Крайнем Севере и в приравненных к нему районах, а также на предприятиях с вредными условиями труда, на 5–10 лет раньше выходят на пенсию. Таких насчитывается 20%. В результате Пенсионный фонд вынужден этих людей долгие годы «кормить» за счет «общей копилки» и тех, кто достиг пенсионного возраста. На самом деле надо пересмотреть северное районирование, потому что сегодня северные районы – чуть ли не полстраны. То же самое с вредными условиями труда. Необходимо провести аттестацию рабочих мест. Скорее всего, окажется, что половина из них – фиктивная. Получается, что работодатель недоплачивает «живую» зарплату, а «расплачивается» досрочным выходом на пенсию за счет Пенсионного фонда. Если разобраться с досрочниками, то к нынешнему бюджету Пенсионного фонда в 1 трлн. руб., можно прибавить еще 100–200 миллионов».

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 
?>

//В мире

Московский политолог назвал «мечтающие» войти в состав России регионы Украины

Московский политолог назвал «мечтающие» войти в состав России регионы Украины

Отечественный политический эксперт Сергей Марков рассказал, какие украинские регионы хотят присоединиться к Российской Федерации. По данному вопросу аналитик высказался, выступая в телевизионном эфире.

//Политика

СМИ раскрыли план экономической интеграции России и Беларуси

СМИ раскрыли план экономической интеграции России и Беларуси

Программа экономической интеграции России и Белоруссии рассчитана на полтора года и предполагает частичное объединение двух экономических систем с января 2021 года.

//В мире

Пекин: любые попытки "вбить клин" между КНР и Россией обречены на провал

Пекин: любые попытки "вбить клин" между КНР и Россией обречены на провал

Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин в понедельник заявила, что отношения Китая и РФ являются образцовым партнерством крупных держав, а все попытки "вбить клин" между странами обречены на провал.

//Общество

В России планируют провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

В России планируют провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

В Минтруде намерены в ближайшее время провести совещание, в рамках которого будет обсуждаться возможность проведения эксперимента по четырехдневной рабочей неделе на территории Российской Федерации.

//Общество

Эксперты раскрыли, кому не хватит баллов, чтобы заработать пенсию

Эксперты раскрыли, кому не хватит баллов, чтобы заработать пенсию

Эксперты предположили, что введение гарантированного пенсионного капитала может оставить россиян без достойных пенсий. Гарантированный пенсионный продукт разработало Министерство финансов РФ.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Общество

Минобороны РФ дало старт масштабным учениям «Центр-2019»

Минобороны РФ дало старт масштабным учениям «Центр-2019»

Минобороны дало старт учениям «Центр-2019». Военные отработают вопросы применения группировок войск для обеспечения безопасности на Центрально-Азиатском направлении и борьбы с международным терроризмом.

//Интервью

Актер Ламбер Вильсон: Роль мерзавца в «Матрице» - вполне забавно

Актер Ламбер Вильсон: Роль мерзавца в «Матрице» - вполне забавно

Фильмы французского актера Ламбера Вильсона прекрасно знакомы зрителям: «Матрица: Перезагрузка», «Женщина-кошка», «Сахара», «О богах и людях». О своем «голливудском» периоде актер говорит спокойно и коротко.

//Здоровье

Латвийский травматолог-ортопед: Осенью обостряются хронические заболевания. И это серьезно

Латвийский травматолог-ортопед: Осенью обостряются хронические заболевания. И это серьезно

Осень – время дождей, слякоти, первого снега. А еще осень – время хандры, депрессии и обострений хронических заболеваний. Согласитесь, это неприятно. Как уберечь себя от нежелательных проблем со здоровьем?

//В мире

МИД Эстонии высказался против снятия санкций с РФ

МИД Эстонии высказался против снятия санкций с РФ

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что страна не готова отказаться от исполнения введенных Евросоюзом санкций против России в обмен на налаживание прагматичного сотрудничества с Москвой.

//Новости партнеров

//В мире

Беззащитные страны Прибалтики

Беззащитные страны Прибалтики

Российско-белорусские учения «Щит Союза - 2019», проходят на Мулинском полигоне Нижегородской области 13-19 сентября, сообщили в Минобороны РФ. На учениях планируется отработать задачи разного спектра.

//Непознанное

Предсказание Нострадамуса о превращении России в центр мира обнародовали в сети

Предсказание Нострадамуса о превращении России в центр мира обнародовали в сети

Французский астролог Нострадамус в свое время сделал предсказание о «невероятной судьбе» России. Соответствующее утверждение содержится в материале, который появился в отечественном интернет-сегменте.

//Новости СМИ2

//Общество

Синоптики сообщили, что бабье лето вернется в Москву

Синоптики сообщили, что бабье лето вернется в Москву

Глава ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин в понедельник, 16 сентября, сообщил радостную новость. По словам эксперта, бабье лето вернется в Москву и вытеснит холода и дожди из столицы.

//Мнение

Выполнил указ Президента – сел в тюрьму

Выполнил указ Президента – сел в тюрьму

Начиная с июня за небольшим Ольхонским районом Иркутской области стала наблюдать вся страна. Ситуация, которая сложилась с экс-главой района Сергеем Копыловым, удостоилась внимания как федеральных СМИ, так и чиновников самого высокого ранга.

//Интервью

Хусаинов: Судьи принимают решения – увы! – в пользу богатых клубов

Хусаинов: Судьи принимают решения – увы! – в пользу богатых клубов

Арбитр ФИФА Сергей Хусаинов вместе с еженедельником «Аргументы недели» определил ошибки судей в матчах 9-го тура премьер-лиги «Краснодар» - «Крылья Советов» (4:2) и «Тамбов» - ЦСКА (0:2).

//Общество

За погибших людей виновному дали лишь условный срок

За погибших людей виновному дали лишь условный срок

Утром в понедельник, 16 сентября, стало известно, что суд вынес приговор по делу о затоплении у берегов Крыма плавкрана. Ранее сообщалось, что в результате случившегося погибли три человека.

//Общество

Чиновница, которую обвинили в оскорблении жителей Тулуна, попросила прощения

Чиновница, которую обвинили в оскорблении жителей Тулуна, попросила прощения

Глава пресс-службы правительства и губернатора Иркутской области Ирина Алашкевич, которую обвинили в оскорблении людей, пострадавших от наводнения, попросила прощения за свое высказывание.

//Интервью

Елена Усачева: «Дети читают – но не книги!»

Елена Усачева: «Дети читают – но не книги!»

Автор популярных детских книг и сценариев к мультфильмам рассказала «Аргументам недели» почему «Гарри Потер» плохая книга, для кого она пишет страшилки и о различиях мира детей и взрослых.

//Новости партнеров

//Общество

Сколько россиян потеряет работу к 2030 году из-за роботов?

Сколько россиян потеряет работу к 2030 году из-за роботов?

Индийские ученые научили робота подбирать мусор. Данная система работает на базе искусственного интеллекта и призвана избавить страну от мусора, пишет Telegram-канал «Экономика цифровой эры».

//Шоу-бизнес

Певица Саша Савельева призналась, что ее беременность чуть не закончилась трагедией

Певица Саша Савельева призналась, что ее беременность чуть не закончилась трагедией

Бывшая солистка группы "Фабрика" Саша Савельева призналась, что ее беременность едва не закончилась трагедией. Певица сообщила, что на последних неделях врачи выявили прямую угрозу жизни мамы и ребенка.

//Общество

Башкирия отказалась от эксперимента по введению "четырехдневки"

Башкирия отказалась от эксперимента по введению "четырехдневки"

Башкирия отказалась от эксперимента по введению "четырехдневки". Нацпроект "Производительность труда и поддержка занятости" на данный момент входят 266 предприятий малого и среднего бизнеса из 30 регионов РФ.

//Политика

Петр Авен: Березовский имел минимальное влияние на семью Ельцина

Петр Авен: Березовский имел минимальное влияние на семью Ельцина

Это абсолютная ложь, что бизнесмен и олигарх Борис Березовский "приватизировал" семью первого российского президента Бориса Ельцина.

//Общество

Граждане России рассказали о своих сбережениях

Граждане России рассказали о своих сбережениях

Граждане России рассказали о своих сбережениях. Согласно последней информации, россияне хотят иметь доход от 35 тысяч рублей на каждого члена семьи, чтобы комфортно откладывать деньги каждый месяц.

//Здоровье

Уголовные дела против врачей дестабилизируют медицинскую отрасль

Уголовные дела против врачей дестабилизируют медицинскую отрасль

В одной из больниц Нижегородской области против двух хирургов начало уголовное делопроизводство. Несколько лет назад они провели сложную операцию по спасению человека.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Мария Бутырская рассказала о сложных отношениях со свекровью
2

Агрессивная медведица напала на семью в Забайкалье
3

Актриса Вера Алентова впервые вышла в свет после слухов о пластике
4

Китай давно обогнал США и Россию по производству баллистических ракет - СМИ КНР
5

В Москве назначен новый директор Хованского кладбища

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры