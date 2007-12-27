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Новый год – новые цены

№ 52(86) от 26.12.2007 [«Аргументы Недели », Надежда ФЕТИСОВА ]

Новый год – новые цены

Коммуналка

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ услуги по Москве, как и следовало ожидать, подорожают. Так, социальный наем жилого помещения (общежития, коммунальные квартиры) обойдется москвичам в 1 руб. 26 коп. за кв. метр. Для домов со всеми удобствами, находящихся в собственности города, тариф составит до 3 руб. 46 коп. за кв. метр. Увеличится и плата за воду: с нового года за холодную москвичи будут платить 81 руб. 84 коп., за горячую – 274 руб. 90 коп. в месяц. Гражданам, в чьих квартирах установлены газовые колонки, придется ежемесячно вносить за холодную воду по 116 руб. 34 коп. с человека. Отопление 1 кв. м жилплощади по соцнайму подорожает до 11 руб. 80 копеек. Такой же тариф и для граждан, имеющих квартиру в собственности.

Транспорт

 НЕ РАДУЕТ и новые тарифы на транспорт. Билет на 1 поездку в метро будет стоить 19 рублей. В автобусах, троллейбусах и трамваях – 17 руб. (у водителей – по-прежнему 25 рублей). Безлимитный проездной на наземный транспорт будет стоить 755 руб. за месяц, на метро860 рублей. Студентам и школьникам придется несладко: цена месячной смарт-карты на метро составит 180 руб., а на наземные виды транспорта – и вовсе 207 руб. вместо нынешних 162.

 Дальние путешествия тоже станут дорогим удовольствием: цены возрастут на 14% в плацкартных и общих вагонах, на 19% – в купейных и СВ.

Товары

 МОСКВИЧИ, конечно, помнят резкий скачок цен на продукты этой осенью. Винить во всем нужно высокую инфляцию, которая к концу этого года составит 11–11,5%. Повлияло и повышение цен на мировом рынке, вызванное, например, засухой из-за потепления климата, ростом потребления продуктов питания в Китае и Индии, эпидемией среди домашнего скота в Китае.

 В октябре Минсельхоз, производители и поставщики продуктов питания в экстренном порядке решили «заморозить» до 31 января 2008 г. цены на шесть товаров социальной значимости. К ним относятся нежирное молоко и кефир, хлеб черный и белый, подсолнечное масло, куриное яйцо. Однако цены на тысячи других товаров, скорее всего, резко вырастут. В компании «Вимм-Билль-Данн», например, не отрицают увеличения цен на продукты. Более того, эксперты ожидают, что «размороженные» цены на шесть социальных продуктов к апрелю 2008 г. тоже подскочат – нужно же компаниям компенсировать убытки.

 Александр Булеев, начальник отдела Института исследования товародвижения и конъюнктуры оптового рынка, уверен, что самым проблемным будет второй квартал 2008 года. «До президентских выборов в марте цены постараются удержать, а вот потом возможен скачок на 18–20%» – говорит господин Булеев. К весне 2008 г. килограмм сыра может подорожать до 264 руб., пакет молока – в среднем до 42 руб., сливочное масло – до 166 руб. за килограмм. Цена булки хлеба вырастет до 19–20 рублей. «Второе полугодие будет более стабильным, – обещает Александр Булеев. – Новый президент постарается показать максимальную работоспособность, так что цены могут вырасти не более чем на 5%».

 Вдоволь покушать рыбки москвичам тоже не придется: специалисты считают, что рост цен на морепродукты в первом полугодии 2008 г. составит 14–16%. Даже цены на традиционно дешевые кондитерские и мясные изделия из сои – и те резко взлетят (примерно на 10–15%). Причина этому – впервые за последние 17 лет сильно подорожала соя и соевый соус Kikkoman. И совсем уж неприятный подарок на новогодние праздники: молдавские производители алкогольных напитков обещают поднять цены на водку, ликер, бренди в среднем на 20%. И это невзирая на то, что в октябре крепкий алкоголь уже подорожал на 7%!

 Неудивительно, что, по данным ВЦИОМ, 52% респондентов собираются ограничить свои траты на продукты. При этом почти 30% опрошенных москвичей собираются ограничить свой рацион.

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