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КС обязал пересмотреть формирование пенсионных накоплений

№ 52(86) от 26.12.2007 [«Аргументы Недели », Материал подготовила Рената МОСКАЛЬЧУК ]

КС обязал пересмотреть формирование пенсионных накоплений

 НАПОМНИМ, что стартовавшая в 2002 г. пенсионная реформа поделила пенсию на три части – базовую, страховую и накопительную. Базовая часть – гарантированный государством минимум. Страховая – отчисления из зарплаты, индексируемые государством на размер инфляции, и накопительная – также отчисления из зарплаты, но ее размер зависит от того, как грамотно распорядится ею гражданин. По новому пенсионному законодательству, изначально право на формирование накопительной части имели мужчины 1953 года рождения и младше и женщины 1957 года рождения и младше. Люди этого возраста первыми при выходе на заслуженный отдых будут получать в 2012 г. пенсию по новой формуле.

 Однако с 1 января 2005 г. граждане старше 1967 года рождения были лишены накопительной части пенсии. Все, что у них накопилось за этот период, было переведено на страховую часть. Это и возмутило Ревенко, Катаняна и Слободянюка. Они посчитали, что таким образом законодатель поставил их в неравное положение с людьми, которые не намного младше. А также лишил возможности пополнять будущую пенсию за счет пенсионных накоплений по обязательному пенсионному страхованию. Поэтому около месяца назад они обратились с жалобой в Конституционный суд. Единственное, на что суд обратил внимание, – Федеральный закон «Об обязательном пенсионном страховании РФ» не конкретизировал формирование пенсионных накоплений, поэтому требует пересмотра. О чем и было вынесено постановление.

 По словам Константина Катаняна, редактора отдела права «Политического журнала», точка в этом разбирательстве будет поставлена тогда, когда законодатель разъяснит порядок распоряжения накопительными средствами граждан так называемого среднего возраста.

 «После того как мы поймем: имеем ли право пополнять уже открытые счета или нам придется с нуля уча­ствовать в добровольном пенсионном страховании, будем решать: есть ли смысл снова обращаться в Конституционный суд или в другие инстанции, в том числе и международные. Жаль, что суд не прислушался к основному нашему аргументу – что закон в том виде, в котором существует сейчас, не позволяет выводить зарплаты из тени. Поскольку благодаря «белым зарплатам» пополняется Пенсионный фонд, а то, что выплачивается в конвертах, уходит неизвестно куда. Если раньше работник среднего возраста мог отстаивать у работодателя получение «белой зарплаты», потому что она впослед­ствии могла отразиться на его будущей пенсии, то сейчас работодатель такой аргумент может не принять», – считает Константин Катанян.

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