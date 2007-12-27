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МЭРТ обещает россиянам зарплату 2000 долларов

№ 52(86) от 26.12.2007 [«Аргументы Недели », Материал подготовила Рената МОСКАЛЬЧУК ]

МЭРТ обещает россиянам зарплату 2000 долларов

Догнать Америку

НЕСМОТРЯ на то, что до 2008 г. остаются считанные дни, до сих пор идут согласования с различными министерствами и ведомствами. Ожидается, что окончательный вариант концепции будет готов в феврале, потому что в последний зимний месяц МЭРТ должен представить готовый вариант документа на суд правительства.

Что же нам обещают? Посмотрим на основные социальные направления. За это время Россия должна войти в пятерку стран – мировых лидеров по объему ВВП. Для этого нам придется обойти европей­ские страны и встать на экономическом пьедестале вслед за США, Китаем, Индией и Японией.

Вместе со страной будет богатеть и население. МЭРТ прог­нозирует формирование массового среднего класса. Если сегодня он составляет около 20%, то к 2020 г. его доля достигнет 50–55%. То есть половина россиян сможет причислить себя к середнякам. По словам замминистра экономразвития и торговли А. Белоусова, формирование среднего класса – не только фактор стабильности общества, но и создание массового спроса на качественные услуги.

Реальная заработная плата (то есть без учета инфляции) должна увеличиться в 2,2 раза и составить 2000 долл. на душу населения. Даже по мировым меркам это очень высокий уровень. Правда, как заметил А. Белоусов, рост зарплаты будет идти не такими быстрыми темпами, как в предыдущие десятилетия, зато ее базовый уровень сейчас намного выше, чем был раньше. Зарплата будет расти быстрее, чем производительность труда, но это делается преднамеренно. А вот пенсии вырастут на такой же размер, что и до этого, – в 2,7 раза.

Практически в 2 раза снизится бедность против уровня конца текущего десятилетия – до 5%. Напомним, что бедными считаются те, у кого доходы ниже прожиточного минимума. Он в каждом регионе разный. Сейчас средний размер его составляет 4441 рубль.

В прожиточный минимум входит так называемая потребительская корзина, в которой до граммов рассчитывается потребность человека в основных продуктах питания, поштучно количество различных товаров и размер услуг. Надо заметить, что сама корзина будет существенно пересматриваться. Она станет тяжелее и качественнее.

Учитывая сегодняшнее положение, невыполнимыми кажутся обещания по обеспечению россиян жильем. К концу следующего десятилетия этот показатель должен увеличиться в 1,5 раза и будет составлять 30 кв. м на душу населения. «Это принципиально иной уровень расселения, – отмечает А. Белоусов. – Городская семья из 3–4 человек будет иметь квартиру площадью 90–100 кв. метров. Мы собираемся применять модель расселения, которая сейчас действует в Европе».

Что в планах?

ПОВЫШЕНИЕ качества, а также доступность образования и здравоохранения будут достигнуты за счет их модернизации и существенного финансового вливания как со стороны государства, бизнеса, так и от самих потребителей. Если сейчас в России расходы на образование составляют 4,6% ВВП, а на медицину – меньше 4% ВВП, то к 2020 г. по каждой отрасли предполагается довести их до 6% ВВП. Для сравнения: на образование в Германии, Франции и Великобритании тратится 5–6% ВВП, в США – 7–8%. На здравоохранение: в Германии, Франции и Великобритании – 8–11% ВВП, в США – 15% ВВП.

Это планы на долгосрочную перспективу. А как могут измениться доходы россиян в течение 2008 года? Во-первых, бюджетные отрасли перейдут на новую систему оплаты труда. Исчезнет единая тарифная сетка, которая причесывала все бюджетные отрасли под одну гребенку, и появится тарифная система оплаты труда. Каждую отрасль поделят на профессиональные квалификационные группы, размер оплаты которых теснее увяжут с качеством и результатами работы. Зарплата бюджетников будет состоять из базовых окладов, а также компенсационных и стимулирующих выплат.

Помимо этого, в соответ­ствии с недавним решением В. Путина, зарплаты бюджетников увеличатся не на 7%, как было зафиксировано в уже сверстанном трехлетнем бюджете, а на 14% с февраля. Правда, пока неизвестно, что будут увеличивать. Если оклад, то зарплаты подрастут в среднем на 1 тыс. рублей. Если всю зарплату с различными надбавками, то рост будет более существенным.

С 1 декабря 2008 г. минимальный размер оплаты труда должен приблизиться к прожиточному минимуму. С сегодняшних 2300 руб. он вырастет до 4300 рублей. Это значит, что работодатели не смогут платить зарплаты меньше этого уровня.

Ну и конечно, подрастут пенсии. Базовая часть с 1 августа увеличится с 1560 до 1794 рублей. Проиндексируют и страховую часть – с 1 февраля на 8%, а с 1 апреля на 7,5%.

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