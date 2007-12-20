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Как приумножить пенсионный капитал

№ 51(85) от 19.12.2007 [«Аргументы Недели », Евгений ВОСТРИКОВ ]

Как приумножить пенсионный капитал

 КАК не потеряться среди многочисленных компаний и выбрать одну единственную, которая не только сохранит вашу пенсию, но и приумножит ее?  

 Напомним, что уже пятый год в России идет пенсионная реформа. Пенсия теперь состоит из 3 частей: базовой, страховой и накопительной. Базовая часть – гарантированный государством минимум. Страховая – отчисления из зарплаты. И накопительная – также из зарплаты, но зависит от того, как правильно вы ею распорядитесь. Для этого нужно выбрать компанию, которая сможет увеличить ваши пенсионные средства. Эта задачка не из легких.  

 Начнем с ВЭБа. Люди, выбирающие госкомпанию, обычно считают, что так деньги будут сохраннее. По­этому до сих пор 97% будущих пенсионеров остаются ей верны. И никто не учитывает, что все их накопления съедает инфляция. В отличие от НПФ и ЧУК, которые могут инвестировать средства в различные финансовые инструменты, даже иностранные ценные бумаги, у ВЭБа «руки связаны». Он может приобретать только государственные ценные бумаги. А они, как известно, много доходов не приносят. И как бы ни пытался ВЭБ приумножить пенсионные капиталы, выше уровня инфляции он ни разу за годы пенсионной реформы не прыгнул. Лишь единственный раз ВЭБ оказался в тройке лидеров по пенсионному накоплению. По итогам 9 месяцев этого года. Его доходность составила – 5,64%. Инфляция же за этот период была 10,6%. Вот и считайте.

 А как же остальные компании? – спросите вы. Они и того меньше «заработали». Эксперты говорят, что на разовые успехи не стоит обращать внимания. Лучше проанализировать доходность компаний хотя бы за трехлетний период. Такая статистика должна быть в территориальных отделениях Пенсионного фонда.

 На что еще стоит обратить внимание? На возраст компании. Чем дольше она на рынке, тем больше к ней доверие. Кстати, некоторые управляющие компании начали свой отсчет с 1991 года. То есть смогли устоять в различных экономических встрясках, а это о многом говорит.

 Предвижу еще один вопрос: каковы же гарантии сохранения пенсионных накоплений в ЧУК и НПФ? Самые что ни на есть надежные. Прежде всего, чтобы начать работу с пенсионными средствами, они выдержали достаточно жесткий конкурс в Минфине. В них постоянно проходят различные аудиторские проверки, и вообще они всегда «под прицелом государева ока». А если в будущем году депутаты Госдумы примут закон о страховании пенсионных накоплений, то появится еще одна гарантия – возврат денег при форс-мажорных обстоятельствах.

 Ну что – определились? Чтобы перейти из ВЭБ в ЧУК или НПФ, а также из одной компании в другую, например, из ЧУК в НПФ или обратно, надо прийти в отделение Пенсионного фонда по месту жительства. Там написать заявление. И все. Из собственного опыта скажу, что весь процесс у меня занял не более 5 минут. Если вы все же хотите остаться в ВЭБе, то никаких действий предпринимать не надо. Он будет «по умолчанию» распоряжаться вашими деньгами.

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