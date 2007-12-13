Новогодние прибавки

С 1 ДЕКАБРЯ 2007 г. на 15% повышаются должностные оклады сотрудников органов внутренних дел. Одновременно с этим компенсацию продовольственного пайка приплюсуют к окладу. Ее средний размер составляет 608 рублей.

В связи с увеличением окладов будут пересчитаны и пенсии.

Помимо этого, 3 декабря 2007 г. Владимир Путин подписал Закон №319-ФЗ «О внесении изменений в Закон РФ «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы и их семей». Он вступит в силу с 1 января 2008 года.

Согласно этому закону, минимальные размеры пенсий и надбавок к ним будут начисляться исходя из размера базовой части трудовой пенсии. С 1 декабря 2007 г. она составляет 1560 рублей.

Так, за выслугу лет инвалиды вследствие военной травмы I группы будут получать 300% от базовой части пенсии, что составит 4680 руб., II группы – 250%, а это – 3900 руб., и III группы – 175%, или 2730 рублей. Пенсия инвалидов – участников Великой Отечественной войны, проходивших службу в действующей армии, а также инвалидов вследствие заболевания, полученного в период военной службы, будет рассчитываться так: I группы – 250% (3900 руб.), II группы – 200% (3120 руб.), III группы – 150% (2340 руб.).

Пенсионеры, достигшие 80-летнего возраста, получат 100%-ную надбавку к базовой части пенсии. В таком же размере будет установлена надбавка инвалидам I группы или инвалидам, имеющим ограничение способности к трудовой деятельности III степени.

Неработающим пенсионерам, имеющим нетрудоспособных иждивенцев, будут начисляться следующие надбавки. На одного иждивенца – 32% от базовой части пенсии (499 руб. 20 коп.), двух – 64% (998 руб. 40 коп.), трех и более – 100% (1560 руб.).

Пенсии участникам Великой Отечественной войны (проходившим службу в действующей армии), ветеранам боевых действий, лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», повысят на 32% (499 руб. 20 коп.)

Труженики тыла, лица, проходившие в годы Великой Отечественной войны военную службу в тылу не менее 6 месяцев, а также необоснованно репрессированные и впоследствии реабилитированные, получат прибавку к пенсии в размере 16% (249 руб. 60 коп.).

Кроме того, с 1 января 2008 г. размер пенсии по случаю потери кормильца на каждого члена семьи погибшего вследствие военной травмы военнослужащего внутренних войск или сотрудника органов внутренних дел не может быть ниже 200% базовой части пенсии (3120 рублей). А умершего от заболевания, полученного в период прохождения службы, – 150% (2340 руб.).