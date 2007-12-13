Рабочие руки на вес золота?

ЧТОБЫ уравнять эту диспропорцию, начиная с 2007 г. в прио­ритетный национальный проект «Образование» включено новое направление. Оно должно поддержать морально и материально подготовку рабочих кадров и специалистов для высокотехнологичных производств в учреждениях начального и среднего профессионального образования (НПО и СПО). Правда, материальную поддержку решено оказывать не всем, а тем, кто смог выполнить ряд условий. Прежде всего необходимо было разработать инновационную программу подготовки кадров и найти предприятие, которое бы софинансировало проект вместе с государством. И это понятно. Нужны рабочие? Извольте внести свой вклад в их обучение.

В итоге, весной этого года тайным голосованием было отобрано 76 инновационных учреждений НПО и СПО из 40 регионов России. Перед началом учебного года каждое из них на реализацию программы и для оснащения лабораторий и аудиторий получило от государства 20–30 млн. рублей. Примерно столько же выделили предприятия-спонсоры.

Эти учебные заведения НПО и СПО стали своего рода базой для остальных образовательных учреждений. На опыте такого ресурсного центра будет строиться подготовка рабочих кадров региона. «На днях я был в одном из инновационных колледжей Астрахани. Там конкурс – 6 человек на место!» – замечает замминистра образования и науки Исаак Калина.

Недавно социологи из компании Romir подвели первые итоги так называемого частно-государственного партнерст­ва и пришли к выводу. Во-первых, в инновационных НПО и СПО очень высокий процент трудоустройства по специальности. В среднем он составляет 71%. Например, все без исключения выпускники профтехучилищ №36 Тюменской области и №10 Липецка работают по специальности. Во-вторых, сами работодатели очень высоко оценивают уровень и качество подготовки выпускников. Более 62% опрошенных работодателей считают, что они лучше выпускников других заведений. В-третьих, 87% работодателей заинтересованы, чтобы на их предприятии работали выпускники инновационных СПО и НПО.

Но пока не все так радужно, как кажется на первый взгляд. «Еще недостаточно высока подготовка преподавательского состава НПО и СПО, – отмечает ведущий консультант Romir Игорь Березин. – Народ недостаточно информирован о привлекательности профобразования». Действительно, долгие годы обществу навязывалось мнение, что в ПТУ идут лишь двоечники. Однако, как отмечают эксперты, квалифицированный рабочий сегодня зарабатывает намного больше обладателя вузовского дип­лома».

«Мы сейчас разрабатываем образовательные стандарты третьего поколения по самым разным спектрам профессий, – говорит координатор программы «Модернизация НПО» Алексей Перевертайло. – Например, сейчас мы готовим для села механизаторов. Их современные функции значительно изменились. Это не просто трактористы, как раньше. Сегодня их машины зачастую оборудованы компьютерным управлением со спутниковой навигацией».