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Последняя дань

Как заставить чиновников выплатить деньги на надгробный памятник

№ 9(9) от 06.06.2006 [«Аргументы Недели », Рената МОСКАЛЬЧУК ]

Последняя дань
Чтить память о воинах – святая обязанность, фото ИТАР-ТАСС

ПРАВО на компенсацию расходов на погребение, изготовление и установку надгробного памятника дано законом «О статусе военнослужащих» от 22 января 1993 г. №4338-1. Это означает, что родственники военнослужащих, умерших после 31 декабря 1992 г., могут получить возмещение расходов на ритуальные услуги от государства. То есть даже если ваш родственник умер лет десять назад, а вы не знали, что такой закон существует, то можете воспользоваться этим правом сейчас. Возможно, документы, подтверждающие расходы на установку памятника, у вас не сохранились, однако расходы вам все равно должны оплатить. Для этого эксперты оценят стоимость установленного памятника по нормам, существующим на момент оплаты.

1. Родственники какой категории граждан могут получить возмещение расходов?

Это родственники умерших или погибших военнослужащих и граждан, призванных на военные сборы, сотрудников органов внутренних дел и других федеральных органов исполнительной власти, где законодательством предусмотрена военная служба. Также близкие умерших граждан, уволенных с военной службы по выслуге лет, состоянию здоровья или в связи с сокращением штата, и те, которые прослужили 20 и более лет. Перечень этот определен постановлением правительства РФ «О нормах расходов денежных средств на погребение...» №460 от 6 мая 1994 года.

Обратите внимание, что огромное значение имеет статья «Увольнение с военной службы». Допустим, если человек прослужил 15 лет и уволился по собственному желанию, но не был участником боевых дейст­вий и уволен не по болезни, то тут ни о какой компенсации речи быть не может.

2. Светлане из Новорос­сийска отказывают в получении пособия на памятник умершему малолетнему узнику. Такой же вопрос был задан нам из Челябинской области.

Мы позвонили в Новороссийск. В пенсионном отделе городского военкомата нам сказали, что на бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей в свое время Указом президента были распространены такие же льготы и преимущества, как и участникам Великой Отечественной войны, однако ни в одном законодательном акте, будь то закон «О погребении и похоронном деле», «О статусе военнослужащих», «О ветеранах» или постановление Правительства РФ «О нормах расходов денежных средств на погребение...», эта категория граждан не упоминается, поэтому возмещение расходов этой категории лиц не предполагается.

Как считает полковник Андрей Миронович, по формальным основаниям отказ правомерен. Однако нельзя не учитывать, что эти несовершеннолетние узники по своему статусу приравнены к участникам войны, а число их не так велико... К примеру, в Военном комиссариате Москвы такой проблемы не существует. Родственникам этой категории граждан возмещают расходы ритуальных услуг и изготовление памятников.

Что касается других комиссариатов, то все зависит от решения на местах. Конечно, чиновники стараются законы трактовать по-своему, поэтому у вас, Светлана, есть полное право обратиться в суд, скорее всего, вы выиграете.

3. Фаина Анатольевна Филистеева из Красноу­фимска пишет: «В военкомате мне сказали: «Давайте квитанции на один венок, гроб и крест», в общей сложности вышло 3 тыс. руб., а вы пишете, что на погребение выдается 10 тыс. рублей. Могу ли я получить остальные деньги, ведь на них я еще могла бы оградку поставить отцу?»

Оплата расходов на оградку не компенсируется. Постановлением правительства №460 от 6 мая 1994 г. определен перечень возмещения ритуальных услуг. Оплачиваются расходы по оформлению документов, необходимых для погребения умершего, по перевозке умершего в морг и услуги морга. Также сюда входит предоставление и доставка гроба или урны, венка и непосредственно погребение или кремация.

Получить остальные деньги на руки вы не сможете, потому что предусмотрено только фактическое возмещение расходов, установленных правительством. Если захоронение произведено и есть документы, подтверждающие ваши расходы, то они будут оплачены. Но не больше, чем определено государством.

С 1 января 2006 г. компенсация ритуальных услуг по всей России родственникам умерших или погибших военнослужащих составляет 8 тыс. руб. (до этого была 6 тыс. руб.), а в Москве и Санкт-Петербурге - 10 тыс. рублей.

Что касается норм расходов по оплате изготовления и установке надгробных памятников, то родственникам погибших или умерших военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, участникам Великой Отечественной войны, не проходившим службу в дейст­вующей армии, - она установлена в пределах 8 тыс. рублей. Остальным категориям граждан, которых мы перечисляли выше, - 10 тыс. рублей.

4. Куда надо обращаться за возмещением расходов?

Обращаться следует в то ведомство, где умерший проходил службу. Если человек служил в армии, то обращаться надо в военный комиссариат по месту жительства, если в органах МВД, то в региональное УВД, если это представитель таможни или ФСБ, то в соответствующий региональный орган.

5. Какие документы необходимы для возмещения расходов?

Заявление, свидетельство о смерти, копия удостоверения ветерана или инвалида Великой Отечественной войны, ветерана или инвалида боевых действий либо службы, а также чеки или документы, подтверждающие произведенные расходы.

6. Если мне отказывают в выплате компенсации, куда можно обратиться?

Прежде всего надо уточнить причину отказа, возможно, по закону вы не имеете права на возмещение этих расходов. Если вы убеждены, что отказ не правомерен и ваши права нарушены, то можете обратиться в вышестоящий орган военного управления - военный комиссариат края или области либо в Министерство обороны РФ.

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