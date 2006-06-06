Как получить 4940 рублей от государства

КАК и многие россияне, я получаю платное высшее образование. Поэтому, услышав о возможности забрать у государства кровно заработанные деньги, пулей отправилась в местную налоговую инспекцию. Но таких желающих оказался полный коридор. Мне даже не удалось пробиться к информационным стендам. «Милочка, вам сегодня к инспектору попасть точно не удастся», - подвела итог сердобольная бабушка.

Инспекция, к которой я приписана, работает «по старинке» - каждый кабинет занимается своим делом. Налоги возвращает отдел декларирования доходов, куда, собственно, и было больше всего народу. Говорят, другие инспекции переходят на более прогрессивный метод работы - через так называемое «одно окно». Оттуда документы распределяются по отделам. Однако, как рассказала моя знакомая, прошедшая через налоговые жернова, в случае с «окном» очередь продвигается еще медленнее.

Словом, наслушавшись подобных историй, на следующий день я была у дверей налоговой уже в 7 утра. Но и в столь ранний час у инспекции стояло восемь человек.

То, за чем я пришла, на чиновничьем языке называется налоговым вычетом. Если вы потратились на образование, лечение или купили недвижимость, то, согласно Налоговому кодексу, на эту сумму освобождаетесь от уплаты подоходного налога в 13%.

Пока шло время, я прикидывала, сколько же должна получить. Мои затраты на обучение в прошлом году составили 60 тыс. рублей. Однако налог можно не платить только с 38 тыс. руб. - такое есть ограничение в Налоговом кодексе. Выходит, на руки я получу 13% от 38 тыс. рублей. Это - 4940 рублей.

Аналогичное правило действует и в случае с оплатой лечения. А вот на квартиру вычет дается побольше - в размере 1 млн. рублей. Иначе говоря, можно сэкономить до 130 тыс. руб. - 13% от названной суммы.

Наконец во второй половине дня подошла моя очередь. Инспектор дала мне несколько бланков для заполнения и сообщила необходимый список документов. «Учите, что вычет получает только тот, кто оплачивает обучение», - добавила она. Часто бывает так, что родители вписывают в договор с вузом или другим образовательным учреждением детей. А они еще не работают и, соответственно, налогов не платят. Поэтому и возвращать нечего. В этом случае в договоре следует дополнительно прописать, что за обучение платит родитель.

...На сбор документов из вуза ушло еще два дня. Когда я, наконец, сдала весь комплект бумаг в налоговую, мне сказали открыть счет в Сбербанке. Туда в течение месяца и обещали перечислить 4940 рублей. Кто-то может подумать: «Не густо за такие-то мытарства». Но для кого-то это - месячная зарплата!

Вот и я, например, задумываюсь заняться получением вычета на лечение. Тем более что с 2007 г. его сумма будет увеличена с 38 тыс. до 52 тыс. рублей. А значит, и вернуть можно будет 13% от этой суммы - 6760 рублей.

Чтобы вернуть часть денег за обучение, нужны:

- Письменное заявление о предоставлении налогового вычета.

- Декларация о доходах за истекший год.

- Паспорт.

- Справка из бухгалтерии предприятия о ваших доходах по форме 2-НДФЛ.

- Копия договора на обучение.

- Копия лицензии образовательного учреждения на оказание образовательных услуг.

- Квитанции.