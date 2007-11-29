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Люди не до конца уверены в пенсионной реформе

№ 48(82) от 28.11.2007 [«Аргументы Недели », Елена ЗАПОРОЖЕЦ  ]

Люди не до конца уверены в пенсионной реформе

 6% ОПРОШЕННЫХ, оценивая влияние пенсионной реформы на собственное материальное положение, отметили положительные изменения. Число таких людей по сравнению с ноябрем 2006 г. увеличилось на 2%. Однако абсолютное большинство россиян (82%) до сих пор еще не осознали степень влияния реформы на свое состояние. И только 2% респондентов считают, что их положение с ходом реформы лишь ухудшилось. Правда, надо заметить, год назад количество недовольных было в три раза больше. Эксперты считают, что это свидетель­ствует о медленном, но верном движении к улучшению социального положения пенсионеров.

 По сравнению с прошлым годом в два раза увеличилось число пенсионеров (до 6%), уверенных, что их пенсии будет достаточно для поддержания достойного уровня жизни.

 Но большинство граждан по-прежнему сомневаются в том, что их пенсии может хватить для нормальной жизни. При этом общий процент сомневающихся снизился до 26%. В 2006 г. таковых было 30%. А вот 13% растерялись в оценке перспектив своего пенсионного будущего и не смогли ответить на этот вопрос.

 Оценивая перспективу проводимой реформы, почти пятая часть опрошенных (18%) оптимистично смотрит в будущее. Они считают, что реформа улучшит жизнь россиян. По сравнению с прошлым годом этот показатель вырос на 5%. Пессимисты в меньшинстве – количество тех, кто думает, что реформа ухудшит жизнь граждан, не превышает 14%. Тем не менее около половины респондентов (47%) ответили, что никаких ожиданий с реформой пока не связывают. И довольно большая часть населения (21%) вообще не смогла дать никаких оценок относительно роли реформы в их будущем.

 Подводя итоги опроса, эксперты отмечают, что россияне все больше оценивают положительные качества проводимой в стране реформы. Число тех, кого удовлетворяют происходящие изменения, тоже неуклонно растет. Однако остается еще много людей, которые так и не определились в своем отношении к реформе. Возможно, это связано с тем, что модернизация пенсионной системы еще не завершена.

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