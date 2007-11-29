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Шпаргалка для властей

У экономики откроется второе дыхание

№ 48(82) от 28.11.2007 [«Аргументы Недели », Рената МОСКАЛЬЧУК ]

Шпаргалка для властей

 ПО МНЕНИЮ директора Департамента стратегического анализа компании ФБК, доктора экономических наук, профессора Высшей школы экономики Игоря Николаева, России вполне по силам к 2010 г. обеспечить рост экономики на 9–10%. А также создать прочный фундамент для дальнейшего качественного роста. При этом многомиллиардные расходы не потребуются, главное – политическая воля.
Прежде всего необходимо избавиться от «тяжких оков», которые тянут нас назад. Это четыре ключевые проблемы – инфляция, коррупция, инфраструктурные ограничения и дефицит Пенсионного фонда.

Что делать?

 ПЕРВОЕ – развитие инфраструктуры должно стать одним из долгосрочных национальных проектов. Для этого не надо складывать все нефтегазовые сверхдоходы в одну кубышку, называемую Стабфондом, и замораживать их до худших времен. Вырученные от экспорта средства следует заставить работать. Вложенные в долгосрочные проекты, они в будущем должны прямо или косвенно принести свои плоды. Например: дороги. Из-за плохих дорог национальная экономика несет огромные убытки – до 6% ВВП в год. И 5% ВВП теряет на неразвитости нашей электроэнергетики. Ежегодно все меньше людей могут подключиться к электросетям. Если в 2004 г. энергокомпании подключили 32% заявителей, то в 2005-м21%, в 2006-м16%. В 2007-м их число может составить всего 10%. Это значительно ухудшает качество жизни населения.

 Второе – не односторонняя борьба с инфляцией, а развитие конкуренции. «Мы увлеклись монетарным сдерживанием инфляции. А это серьезная ошибка, – заявляет Игорь Николаев. – Другая ошибка – государственное регулирование тарифов естественных монополий. Наши исследования показали, что это порождает инфляцию. Тогда как рыночное регулирование тарифов снижает цены».

Также необходимо ввести институт антиинфляционной экспертизы принимаемых законов и нормативных актов. Поскольку инфляция очень чувствительна ко всем политическим и экономическим решениям.

 Третье – максимальная открытость доходов чиновников. К сожалению, до сих пор все попытки властей взять ситуацию с коррупцией под контроль не увенчались успехом. Об этом говорит несостоятельность административной реформы. Чтобы чиновникам неповадно было заниматься мздоимством – надо ввести уголовную ответственность и пожизненный запрет работы в органах госвласти для тех, кто осужден за взяточничество. Предлагается увязать зарплату госслужащих с эффективностью труда. И запретить им получать доходы от научно-преподавательской деятельности. Последнее, по мнению экспертов, не что иное, как легальный источник скрытого взяточничества.

 И четвертое – пенсионная реформа. Уж сколько копий сломано в поисках выхода из этой проблемы, но, как оказалось, есть еще ряд мер, которые можно использовать. Для начала – постепенно отказаться от страховой части пенсии. Потому что страховая система в пенсионной реформе в корне подменяет это понятие. Не секрет – она действенна тогда, когда страховку платят все, а страховой случай наступает далеко не для каждого. Так вот, в пенсионной реформе этот случай наступает практически для всех.

Три источника, три составные части

 ПРЕДЛАГАЕМАЯ пенсионная система похожа на нынешнюю тем, что она состоит из трех частей – социальной, обязательно-накопительной и добровольно-накопительной. Социальная – гарантированный государством минимум, равный прожиточному минимуму. Обязательно-накопительная – финансируется из единого социального налога, уплачиваемого из фонда оплаты труда. Причем половину из этих отчислений делает работодатель, другую половину – работник. При этом суммы, вносимые работником, должны освобождаться от подоходного налога. И наконец, добровольно-накопительная часть – человек делает взносы самостоятельно, в силу своих возможностей.

 Чтобы снизить риски накопительной части, надо ввести систему страхования негосударственных пенсионных фондов.

 Уменьшить нарастающий дефицит Пенсионного фонда поможет отмена особого порядка начисления пенсий госслужащим. По сегодняшнему законодательству при выходе на залуженный отдых они получают до 75% от зарплаты. Это практически в три раза больше, чем имеют остальные категории работников.

 Эксперты также считают: «якорь», который тянет ко дну нашу экономику – минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Эта устанавливаемая государст­вом величина сдерживает рост зарплат. Поскольку по закону работодатели не имеют права выплачивать сотрудникам зарплату ниже МРОТ, многие стараются платить именно этот минимум. Сегодня он составляет 2300 рублей. Для повышения доходов работников эксперты предлагают привязать МРОТ к отраслевым зарплатам и избавиться от МРОТ как единицы уплаты штрафа.

 Легендарный экономист Евгений Ясин, отметив некоторые изъяны, в целом положительно отозвался о программе: «Сам факт ее появления очень важен. Было бы хорошо, если бы она нашла свое практическое применение. Однако есть два момента, с которыми я не согласен. Во-первых, идея взять средства из Стабфонда и раздать их на госнужды – неверна. Их нужно «переваривать», сделать так, чтобы на них был спрос. Во-вторых, авторы программы ошибочно считают, что, избавившись от страховой части пенсии, решат проблему дефицита Пенсионного фонда».

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