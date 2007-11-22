У льготников отсуживают повышенные пенсии

Законодательные лазейки



ВСЕ началось в 2002 г., когда вступило в силу новое пенсионное законодательство – Закон «О трудовых пенсиях в РФ». Как известно, тогда изменился порядок начисления пенсий, появилась новая трехуровневая система, состоящая из базовой, страховой и накопительной частей пенсии. Раньше на размер пенсии помимо зарплаты в основном влиял стаж. Чем он больше, тем выше пенсия. А для пенсионеров, отработавших длительное время на вредных производствах, действовало такое правило: чем раньше на пенсию, тем пенсия больше. Теперь работодатель за каждого из нас отчисляет в Пенсионный фонд страховые взносы на индивидуальный лицевой счет, где формируется так называемый пенсионный капитал. Главный принцип нововведений – накопительный. Сколько денег «накапало» на твой индивидуальный лицевой счет, столько и получишь в старости.

Так вот, тем людям, которые большую часть своей жизни проработали до 2002 г. и после этого периода начали выходить на пенсию, должны произвести перерасчет. Пенсионный фонд обязан учесть их ранее заработанные пенсионные права. Они зависят как от общего, так и от специального стажа. Затем должен все перевести в денежное выражение. Для этого на довольно длительный переходный период установлены особые правила оценки пенсионных прав путем конвертации. То есть преобразование их в расчетный пенсионный капитал.

«Эти правила очень сложны и состоят из ряда математических формул, – говорит юрист Центра социально-трудовых прав Анна Гвоздицких. – Даже опытные юристы не всегда могут в них разобраться, не говоря уж о пенсионерах. Более того, правила сформулированы нечетко, поэтому трактовать их можно неоднозначно. Это вызывает множество судебных споров. А для Пенсионного фонда служит своеобразной лазейкой».

В итоге получается, что, когда люди начинают подсчитывать свои пенсии, у них выходит одна сумма. А у Пенсионного фонда – другая. Причем значительно меньше – на 30–50%. Для пенсионеров 800–1700 руб. – огромные деньги!

В основном такие проблемы возникают с пенсионерами-льготниками, которые имеют право досрочного выхода на заслуженный отдых. То есть у тех, кто работал во вредных условиях труда, в «горячих» цехах. В Законе «О трудовых пенсиях в РФ» четко прописан огромный перечень профессий, которые относятся к горной, металлургической, нефтехимической, лесной, атомной промышленности и т.д.

По словам главного правового инспектора труда проф­союза работников лесных отраслей Янины Смайлене, речь идет о порядка двух миллионах человек. По закону, Пенсионный фонд должен этой категории граждан рассчитать пенсию в двух вариантах и предоставить право выбора. В первом – учитывается общий трудовой стаж, во втором – специальный. Естественно, пенсия по специальному трудовому стажу зачастую больше. Вот ее-то и должны были выбрать люди.



Политический вопрос



«ОДНАКО в Фонде особенно не утруждали себя, начисляя пенсию всем по общему стажу. У нас есть официальный ответ из одного территориального фонда. У них на тот момент не было специальной компьютерной программы. Поэтому они не могли рассчитать размер пенсии с учетом специального трудового стажа. Неужели нельзя было просто предоставить человеку законное право выбора?» – сокрушается Янина Смайлене.

Те пенсионеры, которые смогли разобраться в хитросплетениях законодательства, поняли, что Пенсионный фонд их «надул». И они стали обращаться в суды. Некоторых поддержала Федерация независимых проф­союзов, выделив опытных юристов.

Совет от «АН»

ЕСЛИ вы сомневаетсь, правильно ли вам начислена пенсия, а Пенсионный фонд стоит на своем, что ошибки нет, – обращайтесь в суд. Если вы были членом профсоюза, идите за помощью в свою профсоюзную организацию по месту работы. Там вам должны помочь разобраться в ситуации и в случае необходимости представят ваши интересы в суде.

Чаще суды признавали, что правда на стороне пенсионеров и им положена повышенная пенсия. Только в Московской области порядка 10 000 пенсионеров смогли отстоять свои права и увеличить пенсии. Однако Пенсионный фонд не смирился и продолжает биться до последней копейки. Причем не соблюдая элементарной правовой этики. Решение суда стало окончательным, когда вступило в силу, поэтому его должны уважать и исполнять. А пересматривать просто потому, что проигравшая сторона хочет получить новое решение в свою пользу, – это незаконно.

«Очевидно, что для Пенсионного фонда это денежный вопрос. Пока сложно назвать его цену. Поскольку точно неизвестно, сколько пенсионеров по стране смогли отсудить себе прибавку. И в какую переплату, по мнению Пенсионного фонда, это выливается. Видимо, существенную. Иначе он не пытался бы всячески этому противостоять. Фонд даже до Верховного суда дошел. Но и тот не до конца расставил все точки над «i» по пенсионным делам и не высказался однозначно по поводу того, как толковать спорное положение закона», – считает Анна Гвоздицких.

Цена вопроса

ПОКАЗАТЕЛЬНЫЙ пример. Пенсионеры только одного города – Электростали, где было около 2000 положительных судебных решений, отсудили у Пенсионного фонда 20 млн. рублей! Их-то сейчас и пытается отнять фонд.

Чтобы обжаловать решение суда, нужны веские причины, и Пенсионный фонд их нашел – «по вновь открывшимся обстоятельствам». Хотя, по мнению многих юристов, эта находка явно натянута. Во-первых, процессуальный срок давности уже истек. Во-вторых, Фонд ссылается на некое определение Верховного суда, вынесенное по аналогичной ситуации в марте 2007 года. Он пытается это решение перенести на судебные дела 2006 г. и ранее.

Теперь суды начинают отменять ранее принятые решения в пользу пенсионеров и становятся на сторону Фонда. Массовые отмены судебных решений начались 8 октября этого года, и судебный маховик только начинает раскручиваться.

«Эти дела выходят за рамки правового поля, плавно перетекая в политическую ситуацию, – вздыхает юрист российского профсоюза машиностроителей Юрий Пачин. – Нам известно, что юристы Пенсионного фонда под копирку строчат заявления в суды. Людей жалко, потому что их в одночасье делают нищими. Многие юристы связываться с «пенсионными делами» не хотят, зная, что в любом случае правда будет на стороне Пенсионного фонда». Что и говорить, если дела пересматриваются в авральном режиме. А весь процесс в суде идет 15 минут! Разве можно за это время в чем-то разобраться?

Оставлять пенсионеров наедине со своей бедой юристы не намерены. Поэтому будут использовать любую возможность, чтобы отстоять повышенные пенсии. Сейчас готовят жалобы как в Конституционный суд РФ, так и Европейский суд по правам человека.