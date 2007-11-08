Пенсионеры-миллионеры

Государственный Внешэкономбанк всех удивил. Оказалось, что в этом году он управлял накопительной частью пенсий россиян успешнее, чем большинство частных фондов.



Значит, так называемые пенсионные молчуны, средства которых поступают именно в ВЭБ, должны быть довольны? Все не так просто. И нынешний лидер, и частные компании за 9 месяцев этого года заработали меньше, чем за то же время съела инфляция.



Значит, накопительная часть наших пенсий пока работает «в минус». А можем ли мы, вообще хотя бы теоретически, обеспечить себе достойную старость за счет таких сбережений?

Грезы о богатстве



С ЯНВАРЯ по сентябрь ВЭБ увеличил счета будущих пенсионеров на 5,6%. Инфляция за это же время составила 7,5%. Аналогичные результаты ВЭБ демонстрирует уже несколько лет. Ясно, что с такой доходностью на старость не накопишь.

Какая есть альтернатива? Частные фонды теоретически могут заработать больше, чем ВЭБ. Дело в том, что государство ограничило набор финансовых инструментов, в которые может вкладывать наши пенсии Внешэкономбанк. А у его конкурентов набор значительно шире.

Поэтому, скорее всего, в долгосрочной перспективе некоторые из них все-таки обгонят госструктуру. Но велика ли вероятность этого и стоит ли игра свеч?

Возьмем «среднестатистического» россиянина. Ему 40 лет, и он зарабатывает 20 тыс. руб. в месяц. Через 20 лет – выход на пенсию. На какую прибавку можно рассчитывать? Рассмотрим два сценария.

Первый вариант – «консервативный». Допустим, доходность фонда составляет 6% в год (сейчас это – типичный показатель). В таком случае через 20 лет на счету накопится 1,15 млн. руб., а ежемесячная надбавка к пенсии составит 5 тыс. рублей.

Второй вариант – «оптимистичный». Предположим, фонд на протяжении 20 лет зарабатывает 15% годовых. Опрошенные нами главы инвестиционных компаний в один голос утверждают, что в долгосрочной перспективе это максимально возможный уровень доходности.

При таком сценарии через 20 лет на счету накопится 2,37 млн. рублей. Ежемесячная надбавка к пенсии достигнет 10 тыс. рублей. Значит, клиент нашего «идеального» фонда получит вдвое больше, чем тот, кто выбрал «стандартный» вариант.

А если копить 40 лет? Сколько заработает сегодняшний 20-летний молодой человек с «белой» зарплатой в 20 тыс. рублей? При доходности фонда 6% он получит надбавку к пенсии в 14 тыс. рублей.

Зато если он вложился в «идеальный» вариант с 15% годовых, прибавка будет фантастической. Ежемесячная доплата к пенсии составит… 138 тыс. рублей. Хотя, возможно, в 2047 г. эта сумма не будет казаться такой уж большой.



Реальный расчет



ВЫХОДИТ, при известной доле везения, нынешние 20-летние россияне гипотетически могут к выходу на пенсию стать мультимиллионерами? Увы, это не так.

В действительности доходность в 15% годовых на протяжении 40 лет не способен обеспечить ни один, даже самый успешный финансист.

Кстати, фонды и не обещают клиентам «золотые горы». Зато они гарантируют минимальный уровень дохода. В договоре прописано, какой процент вкладчик получит, даже если рынок постигнет полная катастрофа и реальная доходность будет отрицательной. Различные фонды предлагают от 4% до 8% годовых.

Много это или мало? По нашей прось­бе один из фондов рассчитал размер будущей прибавки к пенсии. Получилось, что по схеме с «гарантированным доходом» в 4% за 20 лет человек с зарплатой в 20 тыс. руб. накопит 692 тыс. рублей. В результате надбавка к его пенсии составит 3 тыс. руб. в месяц.

В общем, негусто. С другой стороны, эту сумму будущий пенсионер получит наверняка. В любом случае расчеты доказывают, что вложения в ВЭБ – далеко не худший вариант применения накопительной части пенсии.

Как устроена пенсия?

ПЕНСИЯ делится на три части – базовую, страховую и накопительную. Базовая часть гарантируется государством каждому, а страховая зависит от стажа и зарплаты.

Кроме того, каждому из нас государство дало возможность самим заработать прибавку к пенсии. Каждый месяц работодатель отчисляет 4% от зарплаты работников на так называемую накопительную часть пенсии. С нового года она вырастет до 6%. «По умолчанию» эти деньги поступают во Внешэкономбанк. Однако будущие пенсионеры имеют право перевести свои отчисления в один из многочисленных негосударственных пенсионных фондов.