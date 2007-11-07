Сила последней воли

Наследство – самый верный способ разбогатеть. Более половины миллиардеров из рейтинга «Форбс» не заработали свои капиталы сами, а получили их «от предков». В России уже появились и очень крупные состояния, и первые богатые наследники. Но, что бы ни оставили вам родственники – скромную сумму на сберкнижке или роскошный замок во Франции, вступая в законные права, вы непременно убедитесь: процедура получения наследства полна неожиданностей.

Долги – потомкам



В РЕАЛЬНОЙ практике сплошь и рядом встречаются ситуации из разряда «нарочно не придумаешь». Например, в машине разбились муж и жена. Муж умер сразу, жена – после полуночи того же дня. Наследником их квартиры и прочего имущества будет тот, кто идет по линии жены. То есть ее брат, а не брат мужа. Дело в том, что по закону считается, что жена до момента смерти стала единственной наследницей, но не успела заявить о своих правах.

И таких «извилин законодательства» – не перечесть. Тому, кто хочет составить завещание, нужно знать, что расписать имущество «как попало» не получится. Нельзя «обойти» несовершеннолетних или нетрудоспособных наследников (если они относятся к так называемой первой очереди – это дети, супруги и родители).

Согласно статье 1149 ГК РФ, им в любом случае достанется не менее половины того имущества, которое полагалось бы, если никакого завещания нет. Кстати, согласно закону, нетрудоспособные – это в том числе и те, кто достиг пенсионного возраста.

Зато вместе с имуществом наследнику можно завещать и некоторые обязанности. Скажем, оставляя квартиру, можно поставить условие, чтобы новый владелец не препятствовал тому, чтобы в ней жили и другие родственники. Для контроля исполнения последней воли назначается исполнитель завещания. Если «последняя воля» не выполняется, он должен обратиться в суд. Впрочем, суд может лишь оштрафовать нерадивого наследника, но выселить из жилья его не получится.

По наследству можно получить не только имущество, но и долги (кроме алиментов и административных штрафов – они не наследуются). Срок исковой давности – три года. Скажем, если вы получили квартиру с задолженностью по квартплате, то придется ее погасить. Банки имеют полное право требовать от наследников возврата кредитов.

Бывают и более сложные ситуации. Допустим, человек стал виновником автоаварии и погиб в ней. Полиса ОСАГО у него не было. В этом случае пострадавшая сторона имеет право потребовать с его наследников возмещения расходов на ремонт автомобиля. Но в реальной практике такое встречается редко.



Девятый с краю



ВЗГЛЯНЕМ на ситуацию глазами наследников. Важно знать: наследство принимается целиком. Взять лишь какую-то его часть, отказавшись от другой, нельзя. Так что завладеть квартирой без обремененного долгами «кредитного» дивана не выйдет.

В какой пропорции имущество делится между родственниками? Существует 8 очередей наследников. Первая – дети, супруги, родители. Вторая – сестры-братья, дедушки-бабушки. Главное правило – наследники первой очереди делят имущество поровну только между собой. Если таких нет – в строй вступает вторая очередь и так далее. Пересекаться «очереди» не могут. Так что, если ближайший оставшийся родственник – бабушка, все достанется ей. А, например, племянники и двоюродные братья права на наследство уже не имеют.

Есть только одно исключение. В любом случае супруг имеет право на половину совместно нажитого в браке имущества. Оставшаяся половина делится между родственниками по правилу «очередей».

Юристы говорят, что чаще всего наследники интересуются, какие придется заплатить налоги. Еще недавно – до 1 января 2006 г. – этот вопрос создавал немалые проблемы. Размер налога напрямую зависел от степени родства, стоимость имущества вычислялась по разным критериям... Теперь все просто. Вы подали заявление о праве на наследство после 1 января 2006 г. – платить ничего не надо. Госдума приняла закон, отменивший любые налоги на наследство.

Правда, некоторые расходы все-таки предстоят. Это госпошлина за нотариальные услуги. Для наследников первой и второй очереди она составляет 0,3% от стоимости имущества (но не более 100 тыс. руб.). Все последующие очереди наследников платят 0,6% (но не более 1 млн. руб.).

Вступить в законные права на наследст­во (то есть зарегистрировать имущество на себя) можно только через полгода с момента кончины родственника. В некоторых ситуациях это условие имеет немалое значение. Например, по закону первые 6 месяцев вы не сможете ездить на доставшемся в наследство автомобиле, поскольку доверенность на вождение автоматически аннулируется, а оформить документы на себя вы еще не вправе. Тем более не удастся в первые полгода продать доставшуюся по наследству квартиру или дачу.

Зато ничего страшного, если даже через 10 лет вы не оформили документы на наследство. Ограничений по времени, чтобы заявить о своих правах, нет.

Как составить завещание

ПО СТАТИСТИКЕ, «последнюю волю» у нас оставляет только один человек из ста. В США – каждый третий. Забавный факт: большинство из тех, кто заверяет завещание у нотариуса, – молодые люди в возрасте от 20 до 30 лет.

Основное достоинство завещания – оно позволяет избежать споров между наследниками. Кроме того, оно дает возможность распределить имущество так, как кажется справедливым его владельцу.

Изложить последнюю волю несложно. Чтобы завещание вступило в законную силу, его достаточно заверить у нотариуса. Это обойдется в 100 руб. государственной пошлины. За эти деньги нотариус обязан помочь составить завещание, проверить его и закрепить своей именной печатью.

Первый попавшийся нотариус не подойдет. Во-первых, у него должно быть разрешение на ведение дел о наследстве. Во-вторых, к нотариусу нужно идти по месту открытия наследства. То есть по вашему постоянному месту жительства либо (если вдруг такового нет или вы живете за пределами России) месту расположения вашего недвижимого имущества. Так что, если ваше имущество рассредоточено, обращайтесь к нотариусу, который работает в том районе, где расположена самая ценная часть состояния.

Текст завещания можно изменять неограниченное число раз. В отдель­ных ситуациях можно даже обойтись без нотариуса. Допустим, вы составляете завещание в больнице – чтобы его признали законным, достаточно будет двух подписей: главного или дежурного врача и одного свидетеля.