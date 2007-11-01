//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости партнеров

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Соцпакет

Военные пенсии пересмотрят

№ 44(78) от 31.10.2007 [«Аргументы Недели », Евгений ВОСТРИКОВ  ]

Военные пенсии пересмотрят

 Недавно В. Путин обрадовал военных пенсионеров тем, что государство вернет им долг десятилетней давности. Но подарки на этом, скорее всего, не закончатся. Нам стало известно, что в ближайшее время правительство внесет в Госдуму законопроект, который долго ждали многие военные пенсионеры: минимальный размер пенсии некоторых категорий военнослужащих приравняют к базовой части гражданских пенсионеров.

 ДЕЛО в том, что у военных пенсионеров нет базовой части пенсии, как у гражданских. Они получают минимальный размер пенсии по старости. Он составляет 336 рублей. Поэтому, когда проводится индексация минимального размера, пенсии военных увеличиваются в прямом смысле на сущие копейки.

 Военные пенсионеры давно поднимают вопрос, чтобы минимальный размер их пенсии по старости приравняли к базовой части пенсии гражданских. Напомним, что на днях она была увеличена и с 1 декабря составит 1560 рублей. Исходя из этой суммы будут исчисляться все надбавки и повышения пенсий для некоторых категорий военных пенсионеров. Это ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий, инвалиды, а также члены семей погибших военнослужащих.

 Кроме того, законопроектом предусмотрено увеличение пенсии за выслугу лет. Она будет повышена на размер второй пенсии по инвалидности, предусмотренной Федеральным законом «О госу­дарственном пенсионном обеспечении в РФ». То есть инвалидам 1-й группы и получившим инвалидность вследствие военной травмы будут выплачивать 300% базовой части пенсии, инвалидам 2-й группы – 200%, а 3-й группы и достигшим 80 лет – 100%. Также военные пенсионеры будут иметь право на вторую пенсию по случаю потери кормильца.

 Планируется, что закон вступит в силу уже в этом году.

 Кроме того, ожидается, что до Нового года будет принят законопроект об установлении права на выплату страховой и накопительной частей трудовой пенсии по старости работающим военным пенсионерам.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//новости партнеров

?>

//В мире

Эксперт прокомментировал принятие Радой закона об импичменте президента

Эксперт прокомментировал принятие Радой закона об импичменте президента

Замдекана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Суздальцев оценил принятие Верховной радой законопроекта президента Владимира Зеленского о процедуре импичмента главы Украины.

//В мире

Британские депутаты вновь отвергли предложение Джонсона провести досрочные выборы

Британские депутаты вновь отвергли предложение Джонсона провести досрочные выборы

В Великобритании депутаты уже второй раз отвергли предложение премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона провести досрочные парламентские выборы.

//Политика

Песков немного прояснил информацию о "шпионе США" Олеге Смоленкове

Песков немного прояснил информацию о "шпионе США" Олеге Смоленкове

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков немного прояснил информацию о "шпионе США" Олеге Смоленкове: он работал в администрации Кремля, но несколько лет назад был уволен.

//новости партнеров

//В мире

Верховная рада приняла закон о процедуре импичмента президента Украины

Верховная рада приняла закон о процедуре импичмента президента Украины

Утром во вторник, 10 сентября, парламент Украины в рамках заседания принял президентский закон о процедуре импичмента главы государства. Соответствующее решение поддержали 245 парламентариев.

//Общество

Отсудил свои деньги – сядь в тюрьму

Отсудил свои деньги – сядь в тюрьму

Бизнес в Российской Федерации – одна из составляющих серьёзных отраслей нашей экономики. Бизнесмены платят налоги, создают рабочие места, обеспечивают граждан страны продукцией своих предприятий.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Общество

Росстат сообщил о значительном подорожании авиабилетов в России

Росстат сообщил о значительном подорожании авиабилетов в России

Росстат сообщил о значительном подорожании в этом году авиабилетов в России. Средняя стоимость перелета в экономклассе за последние восемь месяцев, с января по август 2019 года, выросла на 24,1%.

//В мире

Европол сообщил о выходцах с Северного Кавказа, воевавших на стороне ВСУ в Донбассе

Европол сообщил о выходцах с Северного Кавказа, воевавших на стороне ВСУ в Донбассе

Европол подготовил отчет, в котором сообщается о выходцах с Северного Кавказа, воевавших на стороне ВСУ в Донбассе. Европейские правоохранители отметили, что, возможно, они побывали до этого в Ираке и Сирии.

//Общество

Тимати удалил скандальный клип про Москву с 1,5 миллионами дизлайков

Тимати удалил скандальный клип про Москву с 1,5 миллионами дизлайков

Скандальный клип на песню «Москва», опубликованный компанией рэпера Тимати, набрал за пару дней около полутора миллионов дизлайков и был удален. Авторы вынуждены были объясниться.

//Здоровье

Врачи рассказали, откуда у детей до трёх лет лишний вес

Врачи рассказали, откуда у детей до трёх лет лишний вес

Педиатр Ольга Лукоянова объяснила, какие продукты нельзя вводить в рацион маленьких детей, чтобы у тех не начались проблемы с весом. По словам специалиста, каждый четвертый ребенок в возрасте от года до трёх имеет лишний вес.

//Новости партнеров

//Общество

О пенсиях, профсоюзах и забастовках

О пенсиях, профсоюзах и забастовках

Гость главного редактора «АН» Андрея Угланова – первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной думе, заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России Андрей…

//Армия

Видео: в США испытали гиперзвуковые ракетные сани

Видео: в США испытали гиперзвуковые ракетные сани

В США прошли испытания ракетных саней, которые, как утверждают СМИ, развили скорость 8,6 чисел Маха (10 тыс. 620 километров в час). Видео было опубликовано испытательным центром ВВС США.

//Новости СМИ2

//Политика

Губернатора Санкт-Петербурга выбирали на «псковщине»

Губернатора Санкт-Петербурга выбирали на «псковщине»

Победившего в минувшие выходные на выборах губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова выбирали жители города, которые находились на расстоянии более полтысячи километров от северной столицы – в городе Псков.

//Общество

В МВД объяснили, что изучают возможность использование свиней-ищеек, но поросят пока не покупали

В МВД объяснили, что изучают возможность использование свиней-ищеек, но поросят пока не покупали

Многие СМИ написали, что МВД затеяло эксперимент и планирует начать работать с дрессированными поисковыми свиньями. Но как оказалось, поросят силовики пока не закупали, а только присматриваются к опыту коллег

//Общество

Режиссёр Райхельгауз сравнил выборы в России и на Украине

Режиссёр Райхельгауз сравнил выборы в России и на Украине

Москвичи не могут ничего сказать о работе городской Думы. Многие фамилии депутатов народу даже не знакомы. Мало кто может вспомнить проблемы, которая решала эта Дума.

//Шоу-бизнес

Лоза рассказал, за что на него обиделись коллеги

Лоза рассказал, за что на него обиделись коллеги

Российский музыкант и композитор Юрий Лоза заявил, что все его скандальные заявления в СМИ вырваны из контекста. «Давайте сразу: я этих заявлений не делал, «эти заявления» – просто выдранные из контекста фразы», - заявил исполнитель.

//Политика

Путин поздравил Хаджимбу с перевыборами на пост главы Абхазии

Путин поздравил Хаджимбу с перевыборами на пост главы Абхазии

Пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Раулю Хаджимбе по случаю его победы во втором туре президентских выборов в Абхазии.

//Шоу-бизнес

"Золотой ребенок" и Эдди Мерфи встретились спустя 33 года

"Золотой ребенок" и Эдди Мерфи встретились спустя 33 года

Знаменитый актер Эдди Мерфи встретился с исполнительницей роли "золотого ребенка" в одноименной картине 1986 года спустя 33 года. Об этом накануне сообщило издание The Hollywood Reporter.

//Новости партнеров

//Общество

Психолог объяснила, как появляется зависимость от видеоигр

Психолог объяснила, как появляется зависимость от видеоигр

Психолог Анна Адамова рассказала, где искать тонкую грань между увлечённостью видеоиграми и зависимостью. Специалист признала, что компьютерные игры могут приносить пользу, но также могут и оказывать негативное влияние на психику.

//В мире

Приезд Елены Ханги в Эстонию обернулся скандалом

Приезд Елены Ханги в Эстонию обернулся скандалом

На эстонском ТВ-канале ETV+ ведущей Елене Ханге пришлось оправдываться на тему «понаехали»: ее упрекнули в том, что Елена приехала работать в Эстонию и отбирает «хлеб» у местных журналистов.

//Общество

Владимир Путин поручил расширить раскопки в Кремле

Владимир Путин поручил расширить раскопки в Кремле

Президент России Владимир Путин поручил ФСО и Российской академии наук изучить к 15 декабря текущего года возможность расширения археологических раскопок в Большом Кремлевском сквере.

//Общество

Поздравления нашему коллеге

Поздравления нашему коллеге

Сегодня у известного отечественного журналиста, писателя, общественного деятеля, большого друга нашего издания и автора популярных книг, издаваемых ИД «Аргументы недели», Андрея КАРАУЛОВА день рождения.

//Шоу-бизнес

Канделаки напомнила, как за Сенцова заступались мировые знаменитости

Канделаки напомнила, как за Сенцова заступались мировые знаменитости

Тину Канделаки возмутили заявления украинского режиссёра Олега Сенцова о том, что в Крым и Донбасс он вернётся только на танках. Телеведущая напомнила, как за Сенцова заступались проставленные мировые режиссеры.

//Общество

В РПЦ навали россиянок, делающих аборты, сорняками, а школьных учительниц...ну, в общем, "умом коротки"

В РПЦ навали россиянок, делающих аборты, сорняками, а школьных учительниц...ну, в общем, "умом коротки"

Делающих аборты россиянок в РПЦ сравнили с сорняками, которых нужно выкорчевать, а в школьные педагоги порекомендовали брать исключительно мужчин, ибо женщины «умом коротки»

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

В ЦРУ заявили о вывозе своего агента в правительстве РФ
2

Анастасия Заворотнюк прервала молчание в соцсетях после слухов о болезни
3

"Вы что творите? Вы судьбы ломаете", певица Слава устроила истерику в Сети. Она обвиняет канал НТВ во вранье
4

В сети появились видео интимной жизни людей, снятые с квадрокоптера в Казани
5

Один из обмененных украинцев рассказал о своей жизни за решеткой

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры