Военные пенсии пересмотрят

Недавно В. Путин обрадовал военных пенсионеров тем, что государство вернет им долг десятилетней давности. Но подарки на этом, скорее всего, не закончатся. Нам стало известно, что в ближайшее время правительство внесет в Госдуму законопроект, который долго ждали многие военные пенсионеры: минимальный размер пенсии некоторых категорий военнослужащих приравняют к базовой части гражданских пенсионеров.

ДЕЛО в том, что у военных пенсионеров нет базовой части пенсии, как у гражданских. Они получают минимальный размер пенсии по старости. Он составляет 336 рублей. Поэтому, когда проводится индексация минимального размера, пенсии военных увеличиваются в прямом смысле на сущие копейки.

Военные пенсионеры давно поднимают вопрос, чтобы минимальный размер их пенсии по старости приравняли к базовой части пенсии гражданских. Напомним, что на днях она была увеличена и с 1 декабря составит 1560 рублей. Исходя из этой суммы будут исчисляться все надбавки и повышения пенсий для некоторых категорий военных пенсионеров. Это ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий, инвалиды, а также члены семей погибших военнослужащих.

Кроме того, законопроектом предусмотрено увеличение пенсии за выслугу лет. Она будет повышена на размер второй пенсии по инвалидности, предусмотренной Федеральным законом «О госу­дарственном пенсионном обеспечении в РФ». То есть инвалидам 1-й группы и получившим инвалидность вследствие военной травмы будут выплачивать 300% базовой части пенсии, инвалидам 2-й группы – 200%, а 3-й группы и достигшим 80 лет – 100%. Также военные пенсионеры будут иметь право на вторую пенсию по случаю потери кормильца.

Планируется, что закон вступит в силу уже в этом году.

Кроме того, ожидается, что до Нового года будет принят законопроект об установлении права на выплату страховой и накопительной частей трудовой пенсии по старости работающим военным пенсионерам.