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Наследство без последствий

№ 43(77) от 24.10.2007 [«Аргументы Недели », Мила ПИВОВАРОВА ]

Наследство без последствий
Ракушки вне закона

 До конца года Госдума должна принять закон, который облегчит жизнь наследникам земельных участков. По информации председателя Комитета Госдумы по граждан­с­кому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству Павла Крашенинникова, этот документ также «отменяет выплату госпошлины при оформлении наследственных прав».

 ПО СУТИ, это та же «дачная амнистия». Но распространяться ее действие будет не только на тех, кому непосредственно предоставлены участки, но и на их наследников, в случае, если они не успели оформить землю в собственность. Напомним, что объявленная «дачная амнистия» была ограничена сроками. До 1 января 2010 г. надо было уложиться, чтобы приватизировать дачные участки и землю под гаражами. Но благодаря новому законопроекту торопиться не стоит. Оформить участок в собст­венность можно будет когда угодно.

 «Наследники смогут так же, как если бы были живы наследодатели, в том же порядке и на тех же условиях оформить земельный участок, – утверждает депутат Госдумы Галина Хован­ская. – Дело в том, что неоформ­ленные права собственности действительно вызывали серь­езные проблемы с узакониванием наследства. Теперь эта проблема будет решена».

 Предлагаемый закон о «дачной амнистии» для наследников, к сожалению, не меняет участи владельцев гаражей-ракушек. Участки под ними в основном находятся в собственности города.

 «К сожалению, все эти «ракушечные» варианты в свое время дали возможность ответственным за это чиновникам положить деньги в карман. Пользователи ракушек не понимали, что у них нет никакой правовой основы владения этим имуществом. Как только начинается какая-то точечная застройка, первыми жертвами становятся ракушечники. Все, на что они могут претендовать, – имущество, которое нужно куда-то вывезти», – считает г-жа Хованская.

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