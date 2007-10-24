«Отрезанные» от накопительной части пенсии

На прошлой неделе Конституционный суд (КС) приступил к рассмотрению жалобы Константина Катаняна, Дмитрия Слободянюка и Лидии Ревенко. Они считают, что принятая в 2004 г. поправка в закон о пенсионном страховании нарушила их конституционные права. Речь идет о том, что граждане, родившиеся до 1967 г., были незаконно лишены накопительной части пенсии. Кстати, «отрезанных» от накопительной составляющей – порядка 28 млн. россиян.

ГЛАВНАЯ идея стартовавшей в 2002 г. пенсионной реформы – пенсия, состоящая из трех частей. Первая – базовая, гарантированный государством минимум. Вторая – страховая, отчисления из зарплаты. Третья – накопительная. Она также зависит от отчислений из зар­платы плюс от того, как грамотно ею распорядятся будущие пенсионеры. Отдадут эту часть в управление негосударственным пенсионным фондам, которые будут наращивать пенсионные накопления, или оставят в государственной управляющей компании. Чтобы в накопительной части набралось достаточно средств для будущей пенсии, необходимо время. На то она и накопительная. Ожидалось, что получать пенсию, состоящую из трех компонент, россияне нач­нут с 2012 года. Это мужчины 1953 г. рождения и женщины 1957 г. рождения. Однако в 2004 г. без внятных объяснений законодатели внесли по­правку и «отрезали» от накопительной части пенсии граждан старше 1967 г. рождения.

«Вычеркнув лиц, которые имеют право пополнять свой индивидуально-лицевой счет, законодатель лишил меня возможности хотя бы таким путем обеспечить себе нормальную прибавку к пенсии, – возмущается Лидия Ревенко. – Учитывая, что я получаю высокую зарплату, для меня это большие потери в материальном плане. Участвуя в обязательной пенсионной системе, я заключила так называемый договор поколений. То есть отчисления в Пенсионный фонд из моего дохода сегодня идут на финансирование нынешних пенсионеров. А тот небольшой процент отчислений на накопительную часть пенсии предполагался для меня как добавка к достаточно низкой по стране среднестатистической пенсии».

Она привела пример. За 2001–2004 гг. на ее индивидуальном счете накопилось 12 500 рублей. Но с 1 января 2005 г. счета всех, кто старше 1967 г. рождения, «заморозили».

«Я вообще лишена возможности доступа к своему индивидуальному счету, – сетует истица. – Права у меня отобрали, прибавки к пенсии лишили и никакой альтернативы не предоставили. Плюс ко всему моральная сторона вопроса – дискриминация по возрасту».

Именно на этот момент в своем выступлении перед КС упирал другой истец – Дмитрий Слободянюк. «Чем я хуже моих друзей, коллег, которые родились на полгода (июнь 1966 г.) позже? – спрашивал он судей. – Но в одночасье меня лишили дополнительного источника к получению более высокой пенсии».

По мнению представителя Госдумы в КС Давида Цабрия, депутаты решили изменить возрастной ценз только после того, как поняли – накопительная часть не работает. На счетах многих людей были очень мизерные суммы – даже по 15 рублей.

Свое решение вернуть или нет людям 1967 г. рождения и старше право на накопительную часть пенсии, Конституционный суд вынесет через месяц. Если решение будет положительным, то для государства никаких финансовых накладок это не создаст. Так считает руководитель Департамента развития соцстрахования Минздравсоцразвития Юрий Воронин. Пенсионному фонду придется со страховой части пенсии переносить определенный процент на накопительную часть людям 1967 г. рождения и старше.