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Как без рабочих рук?!

№ 42(76) от 18.10.2007 [«Аргументы Недели », Марта ДАШКОВА ]

Как без рабочих рук?!
У «синих» воротничков нет проблем с поиском работы в Москве

 На днях в печати появилась статья столичного мэра «Москва – не проходной город», в которой он раскритиковал федеральную миграционную политику. Привлечение мигрантов в Москву, как он считает, должно осуществляться по квотам, четко установленным в зависимости от потребности города в приезжих рабочих. Это нужно делать, одновременно «возрождая систему профессионального образования и привлекая бизнес в партнеры в этом деле».

 ТЕМА профобразования в последнее время вообще одна из самых любимых у столичных властей. Недавно была подписана эпохальная целевая программа, посвященная развитию начального и среднего профтехобразования в 2008–2010 годах. На днях правительство Москвы решило создать рабочую группу по разработке закона «О подготовке квалифицированных рабочих кадров в г. Москве». Принятие этого документа запланировано на третий квартал 2008 года.

 «Система профтех­образования в стране была практически разрушена после перестройки, – констатирует первый замдиректора НИИ развития профобразования Сергей Вершинин. – В столице как рабочие трудятся в основном приезжие из других регионов и мигранты. Качество профессионального образования большинства из них никак не назовешь высоким». Действующая система обучения рабочих кадров не обеспечивает потребности города и на треть: таких специалистов нужно, по самым скромным оценкам, 100 тыс. человек ежегодно, а выпускников городских колледжей всего чуть более 30 тыс. в год. Причем количество обучающихся по рабочим специальностям постоянно снижается.

 Интересный момент. Когда столичные власти обсуждают, сколько городу нужно мигрантов, они заявляют, что количество востребованных рабочих кадров легко посчитать. Для этого достаточно сложить число вакансий, имеющихся у каждого работодателя. Отсюда берутся и супермаленькие квоты на привлечение иностранной трудовой силы, которые хотят установить в Москве. Но когда речь заходит о специалистах, подготавливаемых в колледжах города, московское правительство не стесняется признать: официальный перечень вакансий от работодателей реальной потребности в трудовых ресурсах не отражает. Конечно, кого-то предприятия хотят устроить у себя нелегально, кого-то взять на низкооплачиваемую ставку, чтобы отдавать часть денег в «конверте». «Четкие сведения по отраслевой потребности в кадрах на сегодня и ближайшие годы отсутствуют», – подчеркивает председатель Комиссии Мосгордумы по социальной политике и трудовым отношениям Михаил Антонцев.

 Эту проблему должен решить готовящийся закон «О подготовке квалифицированных рабочих кадров в г. Москве». Разработчики проекта, по заданию правительст­ва, должны предложить хитрые методы, как посчитать количест­во рабочих, нужных сегодня, и спрогнозировать, сколько «рук» потребуется завтра.

 Так что пока до конца непонятно, каких именно специалистов должно готовить московское образование. Ясно одно: специалистов в колледжах нужно готовить значительно больше. Для этого по программе «Рабочие кадры» планируется в ближайшие три года создать новые ресурсные центры, обучающие всех желающих разнообразным специальностям. На базе предприятий открыть отраслевые центры (как минимум 10). Построено будет 8 новых колледжей, многие здания старых отремонтируют, оснастят современным оборудованием. Постараются вернуть городу 26 центров профессионального образования, которые до сих пор заняты «левыми» учреждениями. Должно появиться 5 гостиниц для приезжих, которые станут учиться в колледжах Москвы.

 Мер предлагается много. Но в сообществе педагогов, профессиональных администраторов и прочих специалистов от образования о программе «Рабочие кадры» сложилось мнение как о проекте ущербном. Программа должна была стать «прорывом», в результате же оказалась лишь скромным шагом вперед. Причина банальная: нет денег. Первый зам.­ мэра Юрий Росляк недвусмысленно высказался в том ключе, что бюджет уже расписан, идеи, конечно, чудные, но помочь он почти ничем не может.

 Есть и другая, не менее серь­езная проблема. Даже в новые здания училищ, оснащенные современным оборудованием, едва ли захотят прийти десятиклассники. Зачем? Ведь можно с тем же успехом получить диплом о высшем образовании.

 В столице не выстроена система просвещения, которая подняла бы престиж рабочих профессий и позволила бы объяснить школьникам и их родителям: «синие» воротнички сегодня получают столько же, сколько «белые». А главное: выпускнику вуза сложно найти в Москве хорошую работу, а специалистов из колледжей вербуют еще на ученической скамье. Может закончиться тем, что новые учреждения профтехобразования станут учить в основном приезжих из регионов. Нет закона, который обязывает тех, кто обучался в столице, работать здесь. Москва при собственном дефиците рабочих рук будет обеспечивать кадрами за свои деньги всю страну?

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