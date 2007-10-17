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Пенсии размером 40% от заработка – не миф!

Но получать их можно будет не ранее 2036 года

№ 42(76) от 18.10.2007 [«Аргументы Недели », Рената МОСКАЛЬЧУК ]

Пенсии размером 40% от заработка – не миф!
Услышат ли власти глас народа? Фото Б. КРЕМЕРА

 На прошлой неделе В. Путин дал поручение правительству повысить базовую часть пенсии с 1 декабря 2007 г. в среднем на 300 рублей. И это несмотря на то, что не далее как 2,5 недели назад пенсионеров уже «одарили» 150 рублями (базовая часть с проиндексированных 1112 руб. выросла до 1260). Ближайшее по времени ее увеличение до 1545 руб. ожидалось лишь 1 августа 2008 года. Так что посыл президента для стариков съедает быстрый рост цен на продукты.

 ВОЛЕВОЕ решение президента повысить пенсии заставило правительство быстро изыскать необходимые средства. Однако другое не менее важное «пенсионное» поручение Кабинету министров пока находится в подвешенном состоянии. Речь идет о софинансировании государством накопительной части пенсии.

Работающих пенсионеров простимулируют

 ОБРАЩАЯСЬ с посланием к Фе­дераль­ному Собранию, В. Пу­тин попросил правительство свое предложение по этому поводу подготовить к июню 2007 года. Чтобы в осеннюю сессию его приняли депутаты Госдумы и принцип софинансирования стал действовать с начала 2008 года. Но, по словам начальника отдела развития пенсионной системы Департамента стратегии социально-экономических реформ Мин­экономразвития Елены Артемовой, этот закон вступит в действие не раньше июля 2008 года.

 Как оказалось, разработчики программы не могут определиться с размером минимального взноса, который должен будет ежемесячно перечислять на свой индивидуальный счет человек. А также с максимальным размером софинансирования государством. Напомним, что первоначальный вариант был таким – на каждую тысячу перечисленных работником рублей государство добавляет еще тысячу. Но резервы Фонда национального благосостояния, откуда будут поступать эти деньги, не безграничны. Поэтому говорилось, что в год на индивидуальный счет будет поступать не более 18 тыс. рублей (1500 рубл. в месяц). Однако недавно всплыла цифра – не более 10 тыс. руб. в год. На каком варианте остановится правительство, пока неизвестно.

 Правда, кое-что из этого засекреченного законопроекта Елена Артемова все же открыла. Его реализация будет проходить через Пенсионный фонд. Такой вариант менее затратен для государства. Чтобы стать участником этой системы, надо написать заявление и указать сумму, которую человек готов дополнительно ежемесячно перечислять на свой индивидуальный счет. После чего отдать заявление в бухгалтерию своего предприятия. К тому же по итогам года на счет поступят деньги от государства из Фонда национального благосостояния.
Вос­поль­зова­ть­ся правом софинансирования смогут также незастрахованные граждане, то есть те, кто не работает или трудится за границей. Но для этого им надо будет открыть в Пенсионном фонде индивидуальный счет и самостоятельно перечислять на него средства.
В законопроекте есть статья, которая будет стимулировать людей для более позд­него выхода на пенсию. Чтобы женщины работали после 55 лет, а мужчины после 60. Вроде государство не увеличивает пенсионный возраст, но мягко подводит к этому. Так, на счета тех, кто будет работать и на пенсии, государство обязуется перечислять сумму софинансирования, увеличенную в 2–3 раза. Окончательно она тоже еще не утверждена.

 Г-жа Артемова считает, что за эти 10 лет – срок, на который рассчитан законопроект, – он должен повысить доходы будущих пенсионеров и увеличить размер пенсии по соотношению к заработной плате. Сейчас это соотношение составляет 24%, но оно постоянно снижается. Хотя по рекомендации Международной организации труда должно быть не менее 40%.

Надежда на госактивы?

 ЦЕНТР стратегических разработок (ЦСР) нашел «золотую жилу» увеличения размера пенсии до 40%. По мнению руководителя Центра Михаила Дми­три­ева, пенсия может достигнуть и 50% от зар­платы. Для этого достаточно и тех мер, которые сегодня пытается принять государ­ство. Среди них – формирование добровольных накопительных взносов, софинансированных государством и работодателем. А также стимулирование добровольного, более позднего выхода на пенсию. Но проблема в том, что их эффект будет достигнут не ранее 2040 года. А если учесть остаточный дефицит Пенсионного фонда – 13 млрд. руб., то такими источниками профинансировать его не удастся. Чтобы коэффициент замещения стал 40%-ным хотя бы до 2020 г., нужны другие источники. Вся надежда на использование федерального имущества. Сумма его активов по рыночным оценкам, куда входят госпакеты акций крупных госкорпораций, земля и недвижимость, находящаяся в федеральной собст­венности, составляет порядка 15 ­трлн. рублей.

 В ЦСР составили график, по которому можно проследить, как будет использоваться госсобственность на финансирование пенсии. Например, до 2012 г. вполне реально использовать акции предприятий из списка №1, не обращающихся на открытых рынках. До 2017-го – средст­ва от приватизации федеральной земли и недвижимости. До 2023-го – от продажи части госпакетов крупнейших предприятий, в том числе углеводородной энергетики. До 2028-го – от продажи госпакетов из списка предприятий №2. И до 2033-го – от продажи оставшейся земли и недвижимости.

 «Государство не расстанется со своим имуществом, – считает Михаил Дмитриев. – Оно лишь частично его сократит. Но дополнительно необходима корректировка механизмов финансирования накопительной пенсионной системы. Поскольку федеральные активы на нужды пенсионной системы придется передавать в специально созданный для этого фонд. Там их будут распределять по счетам будущих и нынешних пенсионеров».

 Однако, по мнению начальника Управления актуарных расчетов Пенсионного фонда России Аркадия Соловьева, идея эта утопична. «Учитывая, как Минфин сложно расстается с федеральными деньгами, рассчитывать на прямые трансферты из госбюджета мы вряд ли сможем. Требуется реформа самой пенсионной модели», – заметил г-н Соловьев. Но добавил, что Пенсионный фонд работает над этим. И скоро представит свой вариант эффективного повышения коэффициента замещения.

Аргумент законопроекта

 ДЕПУТАТЫ Госдумы приняли в первом чтении законопроект, который позволит увеличить базовую часть пенсии людям, выезжающим из районов Крайнего Севера. Так, тем, кто проработал не менее 15 лет в районах Крайнего Севера и имеет трудовой стаж не менее 25 лет у мужчин и 20 лет у женщин, базовая часть трудовой пенсии будет установлена в размере 1890 рублей. У лиц, достигших 80 лет, и инвалидов III степени ограничения трудоспособности – 3780 руб., при II степени – 1890 руб. и I степени – 945 рублей.

 Пенсионеры, проработавшие не менее 20 лет в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, чей рабочий стаж составляет у мужчин 25 лет и у женщин 20 лет, базовая часть трудовой пенсии будет равняться 1638 рублям. А по достижении 80 лет или при III степени ограничения трудоспособности – 3276 руб., при II степени – 1638 руб. и при I степени – 819.

 Проект предусматривает, что повышенные размеры базовой части пенсии будут устанавливать независимо от места жительства пенсионеров.

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