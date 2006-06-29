На пенсию – в любой момент

ИДЕЯ внести корректировки в пенсионную систему возникла у Российского союза промышленников и предпринимателей. По мнению одного из экспертов РСПП Юрия Люблина, суть гибкого пенсионного возраста заключается в том, чтобы предоставить человеку самому решать, когда выходить на пенсию. К примеру, нормативный пенсионный возраст для мужчин как был, так и остается - 60 лет. Но, если человек захочет выйти на пенсию раньше, скажем, в 57 лет, то размер его пенсии должен быть пропорционально уменьшен. И наоборот, при выходе на пенсию в 63 года мужчина должен получить соответствующую прибавку за сверхнормативные 3 года.

Другое предложение - не уповать на государство, а откладывать на будущую пенсию задолго до выхода на нее. Для этого предполагается продумать систему стимулирования, которая бы подтолкнула работающее население к добровольной уплате дополнительных взносов на свою будущую пенсию. Допустим, если человек откладывает от своего заработка часть денег на пенсию, то на эту же сумму он будет освобожден от уплаты подоходного налога. А например, фирмам, которые перечисляют средства на дополнительное пенсионное обеспечение, предлагается освобождение от уплаты единого социального налога и налога на прибыль.

Ряд новшеств будет касаться развития пенсионных программ в рамках отдельных предприятий и корпораций, а также повышения роли негосударственных пенсионных фондов и доверия к ним.

Известно, что в настоящее время слишком большой (даже после снижения с 35,5% до 26%) размер единого социального налога приводит к появлению различного рода схем ухода от него при выплате вознаграждений. И низкая официальная зарплата подавляющего большинства россиян не позволяет рассчитывать на существенные суммы пенсионных накоплений. Но, по мнению Олега Еремеева, председателя Координационного совета объединения работодателей России, предложения по реформированию пенсионной системы позволят уйти от практики выплаты «серых» зарплат.

Почему работодатели решили обратиться к пенсионной системе, ведь с начала пенсионной реформы не прошло и четырех лет? Основная причина -

рост дефицита средств Пенсионного фонда России. «В ближайшие 10 лет дефицит пенсионной системы может перевалить за триллион рублей, - говорит Юрий Люблин. - Пока государство на это закрывает глаза, латая дыры за счет федерального бюджета благодаря благоприятной конъюнктуре нефтяных цен».

И если не начать работу по исправлению этой ситуации сейчас, то через несколько лет пенсионеры могут остаться у разбитого корыта.

Работодатели предполагают, что эти изменения затронут тех, кто собирается на пенсию через 15-20 лет. А тот, кто уже вышел на заслуженный отдых, может «спать спокойно».

Возможно, осенью новые законопроекты будут рассматриваться в Госдуме.