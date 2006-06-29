Управа на жулика-директора
Фирмы, задолжавшие работникам, опубликуют в СМИ
№ 8(8) от 29.06.2006 [«Аргументы Недели », Елена ЗАПОРОЖЕЦ ]
НЕОБХОДИМОСТЬ в подобном списке возникла из-за систематических нарушений некоторыми директорами прав работников. Причем на таких не действуют ни штрафы, ни предписания. Например, нередки случаи, когда суд отстранял руководителя на 2-3 года от работы. А он через какое-то время «всплывал» в другом регионе на начальственном кресле.
По данным Роструда, в прошлом году за нарушения законодательства об оплате труда в суды было направлено 813 протоколов на недобросовестных руководителей. И это только на тех, кто в течение одного года не один раз нарушил трудовое законодательство. Также 305 человек были лишены на 1-3 года возможности работать на руководящих должностях. Часто зарплата не выплачивается из-за корыстной или личной заинтересованности руководителя. Так, в 2005 г. было возбуждено 113 таких уголовных дел и осуждено 25 человек.
Вот в Роструде и решили пристыдить жуликоватых работодателей, предав их имена огласке, а заодно и предостеречь работников от неприятностей. Как говорят в ведомстве, сейчас разрабатывается механизм публикации списков. Примечательно, что первые результаты уже есть. Некоторые директора начали рассчитываться с работниками.
Впрочем, пока ситуация с выплатой заработной платы в российских регионах оставляет желать лучшего. Люди решаются на крайние меры - выходят с акциями протеста на улицы, пикетируют здания мэрий, областных администраций или объявляют голодовку. Как показывает практика, только такой «публичный» способ увеличивает шансы на получение зарплаты. Не добившись результатов от переговоров с руководством, в июне вновь объявили голодовку работники Бирюсинского гидролизного завода Иркутской области и Воронежского экскаваторного. Требуя возврата долгов по заработной плате за 2001-2003 гг., шестнадцать бывших работников Акташского горно-металлургического предприятия отказались от пищи. Более пяти месяцев хабаровские работники культуры не получают зарплату. Не исключено, что и они скоро пополнят ряды бастующих.
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