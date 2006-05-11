Жизнь — малодоходный бизнес

К началу 90х резко увеличилось расслоение населения на бедных и богатых. Уже к 1992 году бедных и малообеспеченных насчитывалось 79,5%. Сравнительно благополучной можно было считать лишь каждую пятую ячейку общества, тогда как до реформ в достатке жили более трех четвертей населения.



О том, какова ситуация сейчас и что надо сделать, чтобы улучшить качество жизни россиян, мы беседуем с директором Всероссийского центра уровня жизни, доктором экономических наук, профессором Вячеславом Бобковым.

Четверть россиян за чертой бедности



– КОГО в России можно считать бедным?



– Лица с доходами ниже прожиточного минимума считаются неблагополучными и бедными. Cуществует феномен бедности: нельзя определять эту категорию граждан, соотнося их доходы только с прожиточным минимумом, надо еще учитывать, обеспечены ли эти люди жильем и доступны ли им те или иные блага и услуги, поэтому категория бедности, на самом деле, гораздо шире. Взяв за основу только прожиточный минимум, мы не сможем решить проблемы по ее уменьшению. Для этого, как минимум, необходим еще один норматив – восстановительный потребительский бюджет (ВПБ). Это более высокий социальный стандарт. В отличие от прожиточного минимума (ПМ), он является воспроизведением уровня жизни и позволяет удовлетворять основные материально-духовные потребности людей. А если сравнить в денежном эквиваленте, то он примерно в 2,5 раза больше, чем ПМ. Что касается набора товаров и услуг, которые входят в потребительскую корзину, то в нем более широкий перечень, чем при расчете ПМ. Сравните: для ПМ берется 130 наименований непродовольственных товаров, а для восстановительного потребительского бюджета около 300. Он тоже минимальный, но в нем есть достаточный набор для социального и физического развития детей, поддержания активного статуса пенсионеров и трудоспособного населения.



– Вы считаете, что эти два бюджета могут реально улучшить жизнь населения?

– Дело в том, что в прожиточном минимуме, несмотря на 130 наименований, ограниченное количество непродовольственных товаров – это предметы первой необходимости: одежда, обувь, постельное белье, лекарства. Достаточно узкий круг товаров общесемейного пользования – мебель, предметы культурно-бытового пользования. И куцый набор услуг, состоящий из семи наименований, среди которых коммунальные и транспортные услуги. Этот перечень, к сожалению, не всегда может удовлетворить возникающие потребности: сроки службы на товары определены такие, которые в обычной жизни нереальны. Ведь человек с маленькими доходами экономит на всем, поэтому приобретает обычно дешевые, а посему не всегда качественные вещи. Они быстро изнашиваются и ломаются. К примеру, сломался телевизор, а средства на его ремонт в этой корзине не заложены. Опять же, если следовать рекомендациям и питаться согласно минимальной потребительской корзине, то его можно сбалансировать, однако питание вне дома в ней не предусмотрено. А человек трудоспособного возраста должен хотя бы один раз в день питаться на работе.



– В начале апреля был принят новый прожиточный минимум. Это может повлиять на сложившуюся ситуацию?

– Практически нет. Он увеличился незначительно, всего на 3-4%. Законодательно на основе прожиточного минимума определяется минимальная заработная плата, рассчитываются пособия на ребенка и средства для оказания адресной поддержки семей с доходами ниже прожиточного минимума. Если человек будет жить на эти доходы 2-4 года, то они приведут к полной изношенности всего, что было у него. Ее можно использовать лишь в качестве единицы измерения. Если говорить о той социальной роли ПМ, которую он должен выполнять, то только как ориентир для определения размера минимальной оплаты труда. Ниже этого порога никто не должен получать зарплату. На самом же деле, сегодня практически у 25% россиян зарплата ниже прожиточного минимума. Слой с доходами выше прожиточного минимума, но ниже восстановительного бюджета мы относим к низкообеспеченным. Однако этот бюджет не является официальным нормативом и носит рекомендательный характер только для экспертов, но, к сожалению, не для правительства.

Кошелек толще не станет



– ЕСЛИ восстановительный потребительский бюджет может хоть как-то улучшить жизнь населения, почему его не примут законодательно?

– В свое время была поставлена такая задача: ввести в практику этот норматив, но потом все сосредоточились на прожиточном минимуме. Тем не менее, наши работы востребованы в регионах. Недавно мы закончили обследование Самарской области, где использовали региональный ПМ, ВПБ, а также взяли за основу третий норматив – бюджет высокого достатка. Он необходим для обозначения нижней границы высокого благосостояния по российским меркам. Сегодня он составляет 7 прожиточных минимумов. Введение такого бюджета позволяет выделить 8 слоев населения, которые образовались в России в послереформенные времена Россияне

Россияне % от населения страны Доходы Жилищные условия Бонусы Неимущие 4,3 ниже ПМ плохие

Бедные 16,2 ниже ПМ средние или высокие

Малоимущие 36 выше ПМ, но ниже ВПБ плохие

Нижний слой среднего класса

выше ВПБ, но ниже 15 тыс. руб. на человека площадь больше социальных норм, благоустроена

Средний класс 9 15-30 тыс. руб. в месяц на человека



Высший слой среднего класса 1,3 от 1000 долларов на человека в месяц обеспечены с избытком, в Москве - 1500-2000 могут позволить себе дорогой отдых, лечение Богатые 0,2 собственники значительных бизнес-активов и имущества



ПМ — прожиточный минимум

ВПБ — восстановительный потребительский бюджет



Эти данные красноречиво показывают, что лишь 10% россиян живут более-менее достойно, а качество и уровень жизни большинства жителей нашей страны оставляет желать лучшего.



– Так есть ли панацея от бедности?

– Один из вариантов – повышение уровня заработной платы. Как это не парадоксально, но у нас много бедных, которые работают и не могут обеспечить себе достойное проживание. Мы постоянно привлекаем к этой проблеме внимание. Считаем, что сегодня те меры, которые предусмотрены правительством, недостаточны. К примеру, нам пообещали, что в течение ближайших трех лет реальные доходы бюджетников должны вырасти в 1,5 раза. Наши оценки показывают, что этот рост не приведет к повышению уровня жизни.



– Тогда насколько надо увеличить зарплату, чтобы учителя, врачи и другие категории граждан не относились к бедным и малоимущим слоям населения?

– С учетом инфляции их реальные доходы должны увеличиться примерно в 3-3,5 раза. Однако, если двигаться такими темпами, как предлагает правительство, то к 2008 г. доходы бюджетников будут равны лишь первому разряду тарифной сетки, которая, по идее, должна быть ориентирована не на ПМ, а на восстановительный потребительский бюджет.



– Правительство всегда прислушивается к вашим рекомендациям?

– Мы много лет над этим бьемся, чтобы помимо прожиточного минимума приняли еще один бюджет законодательно, но воз и ныне там.



– Согласитесь, что в России много теневых доходов: зарплаты в конвертах и т.д.

– У нас нет достоверных источников оценки этой жизни.



– Соотношение «бедняк-богач» увеличивается или сокращается?

– Число бедных медленно, но уменьшается. Проблема в том, что быстрее растет количество богатых. И их доходы увеличиваются быстрее, чем у бедных.