Психолог Хигир: Гончаренко – приспособленец в хорошем смысле слова

Профессор психологии, автор книги «Психологический анализ в большом футболе» Борис Хигир продолжает по просьбе еженедельника «Аргументы недели» анализ человеческих и профессиональных качеств российских тренеров. На очереди - тренер ЦСКА Виктор Гончаренко.

Гончаренко Виктор Михайлович. Виктор – с латыни «Победитель». Михайлович – от древнееврейского «Подобный богу». Чрезвычайно удачное сочетание имени и отчества.

Родился 10 сентября – спокойный, рассудительный. Родился в год Змеи (1977) – мудрый, как Змея, хитрый в хорошем смысле – то есть сообразительный. Умеет ладить с людьми. На лбу пять глубоких морщин – это говорит о перенесенных острых стрессовых ситуациях. Нервотрепка была еще в «БАТЭ». Все переживает в себе – не выплескивает. Даже может возникнуть депрессивное состояние. Но умеет себя держать в руках. Очень порядочный, независтливый. Но чувствует себя не совсем в своей тарелке – из-за давления руководства. Вполне вероятно, у него сейчас даже какая-то ностальгия по работе в Белоруссии с «БАТЭ», где был сам себе хозяин. Хороший организатор. Форма губ – покладистость, воспитанность. Любой игрок может к нему обратиться – никогда не откажет. Никогда не будет орать на игроков, даже когда команда играет неудачно. Но строгий, требует четкого выполнения установок. Человек творческий. Хороший аналитик. Неконфликтный, большой дипломат. Не всегда будет отстаивать свое мнение перед руководством, смолчит, но сделает по-своему. Терпеливый, но если накипит, может уйти, как говорится, хлопнув дверью. Хороший педагог, любит объяснять, учить. Дает очень четкие установки на матчи. Хотя и общительный, но часто может замыкаться. И не очень открытый человек, несмотря на общительность, как это ни парадоксально. Очень самолюбивый, но если критика справедлива, выслушает и примет ее. Характер не очень твердый, но человек упрямый, даже упертый. Но ведет себя очень скромно, умеет владеть собой, поэтому приживется в любой команде.

Еженедельник «Аргументы недели» попросил профессора Бориса Хигира оценить человеческие и профессиональные качества Виктора Гончаренко по десятибалльной системе.

- Умение настроить команду - 7

- Умение создать здоровую атмосферу в команде - 8

- Требовательность - 7

- Творческое начало - 8

- Чувство юмора - 5

- Качества педагога - 8

- Дипломатичность - 8

- Общительность - 7

- Открытость - 3

- Конфликтность - 3

- Ранимость - 7

- Самолюбие - 7

- Самоирония, самокритика – 7

- Аналитический ум – 8

- Твердость характера - 4

- Упрямство - 8

- Терпеливость – 9

- Умение приспосабливаться - 10

- Самостоятельность в решениях - 8

- Пунктуальность – 9

- Способность пойти на риск – 7

- Находчивость - 8