Повышение пенсионного возраста - крайняя мера

Новая пенсионная система «приживается» в Рос­сии более 3 лет. Однако она по-прежнему вызывает много вопросов. За разъяснениями мы обратились к советнику председателя Пенсионного фонда РФ Владимиру ВЬЮНИЦКОМУ.

Владимир Иванович, инфляция с начала года составила 10%. Цены, можно сказать, «кусаются». Предполагаются ли до конца года дополнительные выплаты по пенсиям?



– Если рост цен превысит 6%, то в августе правительство примет постановление об индексации.

– То есть 6% – это тот порог, после которого можно проводить индексацию?

– Мы обязательно компенсируем любую инфляцию. Просто от этого показателя зависит, когда это произойдет. Если инфляция не превышает шестипроцентный порог в течение первого полугодия, то индексация производится в начале следующего года. В январе заканчивается финансовый год, в феврале мы подводим итоги, в марте оформляем необходимые документы и с 1 апреля начинаем выплачивать деньги. Однако когда инфляция в течение года превышает 6%, то компенсация производится уже в августе текущего года.

– Говорят о возможности повышения пенсионного возраста на 5 лет. Это может произойти в ближайшее время?



– Постоянно возникающие предложения покрыть дефицит бюджета пенсионного фонда за счет увеличения пенсионного возраста – чистой воды демагогия. Повышение пенсионного возраста – очень серьезная мера. И использовать ее нужно, если в стране сильно изменится демографическая ситуация. Когда количество работающих будет меньше, чем пенсионеров. Как говорит глава Минздравсоцразвития Михаил Зурабов, это – последний патрон в обойме и отстреливать его надо не торопясь, если другого выхода нет. Однако такая ситуация может сложиться не раньше 2030–2040 годов. А до той поры ставить этот вопрос рано.

– Пенсионные накопления, образующиеся за счет накопительной части пенсии, достигли внушительных размеров – 100 млрд. рублей. Часть этих денег люди передали частным управляющим компаниям. Что будет, если она, не дай Бог, «прогорит»? Будет возмещен ущерб или деньги бесследно исчезнут?

– Деньги оформлены как федеральная собственность. Поэтому даже если с компанией что-то произойдет, то к этим средствам не смогут быть предъявлены претензии кредиторов. Средства будут возвращены в федеральную собственность. Их можно повторно вложить в другую управляющую компанию. Однако напомню, что прежде чем государство утвердило список управляющих компаний, допущенных к пенсионным накоплениям, компаниям пришлось выдержать очень жесткий конкурсный отбор. Поэтому мы уверены в их надежности.

– А кому лучше доверить пенсионные сбережения: государственной или частной компании?



– Число тех, кто переходит из государственных управляющих компаний в частные, ежегодно увеличивается. Для нас это позитивный сигнал. Одна из целей пенсионной реформы предполагала, чтобы люди передавали пенсионные накопления от государства частным компаниям. Благодаря такому распределению оптимизируется пенсионная система.

Кроме этого частники способны обеспечить более высокий доход. Так как они имеют больше свободы при выборе инструментов для инвестирования.

– Можно ли эту, накопительную, часть пенсии получить целиком на руки?

– Нет. При выходе на пенсию она вернется в ПФ и присоединится к пенсионному капиталу. После этого по специальной формуле будет определена величина ежемесячных пенсионных выплат. К примеру, тем, кому сейчас 25–30 лет, полагается 228 платных месяцев пенсии с добавкой за счет накопительной части. Поэтому накопительная часть, кстати, как и страховая, будет поделена на 228. Потом они прибавляются к базовой и страховой частям, и в результате получается итоговая пенсия.

– В каком году люди начнут получать пенсию, рассчитанную по такому принципу?

– Начиная с 2012 года. Правда, накопительная часть у них будет не очень большая – несколько сотен рублей. Как показывает мировая практика, чтобы создать солидный накопительный пенсионный капитал, как минимум нужно 20–25 лет.

Насколько увеличили пенсионные накопления государст­венные и частные управляющие компании

(по итогам 1 квар­тала 2006 года)