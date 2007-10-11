Мне не нужна игра в одни ворота!

Кто-то его боготворит, кто-то открыто недолюбливает. Точно одно – он яркий, значимый и достойный представитель российского шоу­бизнеса. Сегодня Филипп Киркоров практически не дает интервью. Однако «Аргументам неделi» сделал исключение и пришел на Прямую линию с нашими читателями. Честно говоря, мы не ожидали от артиста таких душевных откровений. Заинтриговали?

- ДОБРЫЙ день, Филипп! Это Ольга из Кирова. Скажите, почему нашим исполнителям сложно пробиваться на мировой музыкальный рынок?

- Во-первых, это обусловлено языковым барьером. Во-вторых, нас боятся. Мы добились значительных успехов в науке, спорте, классической музыке и других сферах. К тому же у нас есть артисты, которые могут достойно представлять Россию в мировом музыкальном бизнесе. Я имею в виду Сергея Лазарева, Диму Билана, Алсу. Да, кстати, у нас уже был прорыв в мировом шоу-­бизнесе. Когда на Западе говорят о русской поп-­музыке, они сразу вспоминают о «Тату».

Честно говоря, я думаю, что скоро мы возьмем и серьезные высоты в мировом шоу=­бизнесе. Смогли же заполучить Олимпиаду на 2014 год! Поэтому если наше правительство поставит задачу и поп­культуру вывести на мировой уровень, то недалек тот день, когда это случится.

- Я с вами согласна. Спасибо! Я большая поклонница вашего таланта.

- Спасибо. У вас хороший вкус. (Смеется.)

- Здравствуйте, меня зовут Татьяна. Какой вы в быту и умеете ли готовить?

- Совершенно неприспособленный. Если рядом нет Люси (домработница - Прим. ред.), то максимум, что я могу, - разогреть в микроволновке пиццу или сделать яичницу. Вот Алла Пугачева так вообще готовит восхитительно. А я в этом вопросе бесталанный.

- Что обычно звезды предпочитают в еде?

- Я люблю и японскую кухню, и котлеты по-киевски, и чебуреки... В общем, все под настроение. Не люблю рис, каши - наверное, потому, что меня ими перекормили в детстве. Зато обожаю блины и Масленицу.

- Здравствуйте, Филипп. Меня зовут Наталья. Я хотела бы узнать - как часто вы ходите в кино и театр?

- Начну с театра. Самое последнее, что произвело на меня сильное впечатление из просмотренного, - потрясающий музыкальный спектакль «Черная уздечка белой кобылицы». Это известная музыкальная притча Шерлинга, написанная Ильей и Максимом Резниками. Рекомендую его всем тем, кто любит музыкальный театр, - это очень сильная вещь. Очень люблю ходить в кино. Стараюсь посещать все премьеры. Из новенького хочу посмотреть фильмы «Двенадцать» Михалкова и «Глянец» Кончаловского. Я поклонник этих режиссеров. Недавно был свидетелем съемок грандиозного фильма «Обитаемый остров», который сейчас снимает Федя Бондарчук в Крыму. Даже видел некоторые отснятые материалы, и это производит невероятное впечатление. Поэтому я уже для себя решил, что на этот фильм пойду обязательно и даже отменю все самые важные дела.

- Наверняка вас заваливают киносценариями. Не предвидится ли в ближайшее время у вас съемок в кино? В какого персонажа хотели бы перевоплотиться и с кем из режиссеров поработать? Спасибо, Гульнара из Казани.

- Ой, спасибо большое. Как это ни странно - впечатление это обманчивое, что меня заваливают сценариями. Когда заваливали, у меня не было времени. А сегодня, когда я хочу сниматься в кино, как-то этот поток заметно поубавился. Возможно, это связано с тем, что кинематограф сегодня совершенно другой - а образы и роли достаточно специфичные. Вообще я бы хотел перевоплотиться в графа Орлова. Сыграть у Михалкова в каком-нибудь историческом фильме. Но пока это только мечты. Мне предлагают сыграть каких-то педрил-парикмахеров, либо клоунов, чертей, дьяволов. К сожалению, эстрада ассоциируется у многих с образом попугая. И очень сложно внедрить в сознание серьезных режиссеров, что у артиста, который выходит на сцену и поет «Зайка моя», есть еще второе нутро, которое может страдать, вживаться в образ и заставлять зрителя тебе верить и сопереживать...

- Может, нужно проявить инициативу?

- Может быть. Я знаю, что Мадонна в свое время тоже проявила инициативу и просто навязала себя на роль Эвиты. Как видите - режиссеры и продюсеры не пожалели. Но если честно, то я человек не особенно напористый. Хотя я практически уже навязал себя Федору Бондарчуку в фильм «Обитаемый остров». (Смеется.) Правда, добился только роли упыря. Большего мне пока не доверяют.

- Пусть это будет самым большим огорчением в вашей жизни.

- Я тоже так думаю.

- Здравствуйте, Филипп. Это Лена из Москвы. Не секрет, что в сегодняшнем шоу-­бизнесе есть кланы. Чтобы в нем выжить, артистам приходиться лавировать и играть только за одну «команду». Есть вероятность того, что когда-нибудь вы появитесь в эфире, скажем, на RenTV?

- Честно говоря, я никогда не лавировал. Хотя понимаю, о чем идет речь. Я начинал свою творческую жизнь, когда кланов не было. Поэтому лавировать было не нужно. Опять-таки, что сегодня подразумевается в шоу-­бизнесе под словом «кланы»? Есть телеканалы, которые борются за рейтинги. Кстати, благодаря их конкуренции появляются качественные передачи, в том числе и музыкальные. Естественно, в этой борьбе за зрителя существует дележка артистов, то есть каналы предлагают выступить на том или ином канале на каких-то условиях. Но лично я ни одному каналу денег не платил. Правда, был неприятный момент. Поэтому сегодня я не работаю с ТНТ и RenTV. Они просили, чтобы я заплатил им 1200 евро за то, чтобы прокрутить клип в два часа ночи или в семь утра. Разве это не абсурд? Я не жадный! Но это унизительно! Артистам во всем мире платят за его появление на телевидении и на радио. В нашей стране этой системы не предусмотрено, но чтоб артист платил за то, чтобы себя показывать, - это беспредел! Естественно, когда меня теперь приглашают на эти каналы, я прошу обратиться ко мне с этим предложением через мой коммерческий отдел, чтобы он выставил им счет. Они не платят и по-прежнему звонят. Тогда я говорю: хорошо, я приду, если поставите мой клип. А то все время получается игра в одни ворота!

- Филипп, ждем выхода вашего нового альбома. Когда он выйдет? И планируете ли вы дуэтные композиции?

- Недавно вместе с Машей Распутиной мы закончили работу над совместной песней. Думаем, как ее назвать - «Приглашение на чай» либо «Прощай». Клип на песню планируем снимать в конце октября. Также в ближайшее время начнутся съемки другого клипа на песню «Сердце в тысячу свечей», которую написала для меня Ирина Дубцова. Она уже имеет очень высокие рейтинги. У меня в последнее время «в народ» почему-то идут грустные песни. Что же касается альбома, то он будет называться «Для тебя» и выйдет буквально на днях. Профессионалы говорят, что он очень сильный.

- Филипп, недавно в Москве прошло одно из важных событий в шоу-­бизнесе - премия MTV. Какое у вас осталось от него впечатление?

- С номинантами и победителями я согласен, но шоу... Некачественные съемки - лица все красные. Ведение церемонии - запредельное. Причем это не вина ведущего Паши Воли. Он хороший шоумен. Просто тупой сценарий. Неинтересный, неостроумный. В общем, шоу не получилось. Откровенно говоря, я заметил, что получается у Муз ТВ, у MTV не получается совсем. Не знаю, почему - вроде и канал серьезный и руководитель грамотный, и команда профессиональная, но не получается... А жаль!

- Это Марина из Одинцова. Скажите, вы сегодня продюсируете молодые таланты?

- Дело это неблагодарное. Хотя никогда не откажусь помочь молодому и талантливому артисту сделать первый шаг. В свое время это сделала Алла Пугачева в «Рождественских встречах». Она что, продюсер Жанны Агузаровой? Ведь именно Алла Борисовна показала ее всей стране первый раз, когда ее везде запрещали и вырезали из всех телевизионных концертов. А Майк Мироненко? Она же не продюсер его, а учитель. А девочка Анна­Мария, которая вылетела недавно из «Фабрики»? Она ее взяла с собой на гастроли. Но быть рядом с примадонной на сцене - это, прежде всего, учеба, школа, а дальше все зависит от самого артиста. Продюсирование - это когда в артиста вкладывают деньги, а потом на нем зарабатывают их. Я зарабатываю другим. Даже песни, которые пишу, не собираюсь продавать своим коллегам. Хочу эти песни им дарить. Недавно я написал песню Коле Баскову. Хочу показать песню Валерии, Леонтьеву.

- А с Настей Стоцкой продолжаете работать?

- Настя сегодня практически свободный человек. Но мы всем офисом помогаем ей делать концерты, записывать песни. Я не могу все время быть слюнявчиком, нянькой. Настя взрослая девочка. Она должна была сама расставить приоритеты в жизни. На каком месте сцена, на каком - развлечения. Я расставил их в своей жизни по-другому. К примеру, с 20 до 35 лет я не отдыхал. Этот период был самым работоспособным, и я не знал, что такое беззаботное веселье. Может, это неправильно - самые золотые годы, данные нам свыше. Но зато сегодня я могу позволить себе и веселье, и полноценный отдых. Другое дело, что я привык жить в жестком рабочем ритме и графике. Через три дня отдыха мне уже хочется работать.

- Контракт с Настей продлевать планируете?

- Нет. Делать то, что я ей рекомендовал, она не хочет. А я привык, что если мне доверяют, то полностью, если слушают, то беспрекословно. Поэтому я с удовольствием понаблюдаю со стороны, как сложится самостоятельный творческий путь Насти Стоцкой. Хочу надеяться, что он будет таким же ярким, как и его начало. (Улыбается.)



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