Ирина Понаровская подрабатывает преподавателем

СЕГОДНЯ в шоу-бизнесе новая мода на «халтурку». Если раньше артисты калымили, снимаясь в рекламе, то сегодня они пишут умные книжки и идут преподавать. Недавно ряды учителей пополнила и Ирина Понаров­ская. Певица стала педагогом по фонетике русского языка в вокале. Правда, преподавать она будет вдали от родины – в частном колледже Лондона.

«К сожалению, в нашей стране мой опыт не пригодился, – делится Понаровская, – а за границей у меня учатся и японцы, и французы, и англичане».

Но это пока. Если артистку устроят гонорар и условия договора, то уже в начале следующего учебного семестра Понаровская будет преподавать в одном из российских театральных вузов профессиональную этику и технику речи.



