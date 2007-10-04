Ирина Понаровская подрабатывает преподавателем
№ 40(74) от 03.10.2007 [«Аргументы Недели », Материал подготовили Алексия МЕЛЕВСКАЯ и Георгий ВЛАДИМИРОВ ]
СЕГОДНЯ в шоу-бизнесе новая мода на «халтурку». Если раньше артисты калымили, снимаясь в рекламе, то сегодня они пишут умные книжки и идут преподавать. Недавно ряды учителей пополнила и Ирина Понаровская. Певица стала педагогом по фонетике русского языка в вокале. Правда, преподавать она будет вдали от родины – в частном колледже Лондона.
«К сожалению, в нашей стране мой опыт не пригодился, – делится Понаровская, – а за границей у меня учатся и японцы, и французы, и англичане».
Но это пока. Если артистку устроят гонорар и условия договора, то уже в начале следующего учебного семестра Понаровская будет преподавать в одном из российских театральных вузов профессиональную этику и технику речи.
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