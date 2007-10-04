Творческий вечер Сергея Алиханова

29 СЕНТЯБРЯ в ЦДЛ прошел творческий вечер знаменитого поэта-романиста, автора многих хитов советских и российских звезд эстрады Сергея Алиханова. Данное мероприятие было посвящено двум событиям в жизни поэта – его 60-летию, а также награждению Орденом Почета Геральдического совета при Президенте РФ «За большой личный вклад в культурную жизнь России».

На торжественное мероприятие приехали многочисленные друзья Алиханова, в том числе его давний друг, столь любимый зрителями Боба Грек. Выждав небольшую паузу после начала празднования, шансонье эффектно появился в зале ЦЛД в своем фирменном морском мундире. Боба Грек исполнил несколько песен, написанных юбиляром специально для шансонье, затем поздравил своего друга-именинника самыми теплыми словами.

Также на вечере выступили В. Шаин­ский, Р. Горобец, А. Васильев, О. Иванов. Все они желали Сергею Ивановичу одного – долгих лет творчества и доброго здоровья!