Александр Невский бьется за Голливуд

По вашим откликам, дорогие читатели, мы знаем, что вам очень нравятся интервью Александра Невского, которые он готовит для «Аргументов неделi», встречаясь со звездами американского кино. Побывав в гостях в редакции, актер и спортсмен открылся с неожиданной стороны. Александр подробно рассказал о том, как складывалась его собственная судьба на «фабрике грез». Этот рассказ оказался настолько интересным, что мы решили поделиться им с вами, нашими читателями.

– В ДЕКАБРЕ 1999 г. я оказался в Лос-Анджелесе. Меня сразу же познакомили с ведущими голливудскими актерами Стивеном Сигалом, Чаком Норрисом. Потом привели на студию «Парамаунт Пикчерз».

– Почему так случилось? За какие заслуги – сразу же такие знакомства?

– Просто уже на тот момент в России я был хорошо известен. Меня называли русским Шварценеггером, на ОРТ я вел программу «Доброе утро», на ТВ-6 – программу «Акулы пера», на Российском канале программы для детей о том, как приучать их к спорту… Нашлись люди, которые сказали: «Слушай, ну ты в России уже такая звезда. Тебя ждут и в Америке!» Я ко всему в жизни отношусь реалистично и понимал, что на самом деле никто меня там особо не ждет. Это было все равно что прилететь на Марс: здесь, в России, я раздавал автографы направо-налево, а там если не каждый день, то каждую неделю в Лос-Анджелес приезжают сотни тысяч людей с надеждой поймать за хвост эту самую голливудскую мечту. Причем это все не рядовые люди, а авантюрные в самом хорошем смысле слова спортсмены, модели, актеры из самых разных стран и штатов.

– Что же все-таки такого магнетического в Америке, что все туда едут валом? Есть же, в конце концов, Европа…

– Если мы говорим о кино, то Голливуд – это мечта каждого второго молодого человека в любой стране: стать актером, прославиться. Лучшей площадки для этого в мире нет. У меня не было такой мечты. Были четко поставленные цели: выучить английский, обучиться актерскому мастерству и кинобизнесу. Чем я и занимался. С 1999 по 2001 г. я учил английский в Калифорнийском университете и актерское мастерство в институте Ли Страсберга. Это был интересный человек – он в свое время учился в России, у Стани­славского. И в Америке передавал это искусство, школу Станиславского, актерам, чего, кстати, никогда не скрывал. У него учились Роберт де Ниро, Мэрилин Монро…

– А с бывшими нашими актерами вы общались? С Олегом Видовым, с ныне покойным Савелием Крамаровым? Или русские друг на друга там смотрят волком?

– Разве? Не замечал. Просто я жил не в «русском» районе (он называется Западный Голливуд), а в Беверли-Хиллз. Это дорогое удовольствие, но денег на жизнь, которые я успел заработать еще в России, хватало. Поэтому там я первые два года не работал, а только тратил. Когда меня стали приглашать в кино и на телевидение, у меня была принципиальная позиция не занижать свою планку. Если актеры-звезды получают за съемки десятки миллионов долларов, то обычные актеры – копейки. Вот первую роль, которую мне предложили, было силовое шоу «Поле боя», в котором пятеро актеров выступают против пятерых телезрителей, обычных людей. Кастинги на него шли два месяца. Мы с женой Катей приехали на кастинг – там было тысяч пять накачанных мужиков. И все – в черных майках и голубых джинсах. На втором кастинге было триста. На третий осталось пятьдесят, и в конце концов нас осталось пятеро, с которыми студия «Коламбия Трай Стар» готова была подписать контракт. К тому же мне на студии придумали образ – этакий русский мужик в папахе, в тельняшке… Мне дали в руки этот толстенный документ, и тогда подумалось: вот она, начинает осуществляться голливудская мечта!.. Вчитался в контракт повнимательнее… Это была такая кабала на семь лет и за такие гроши!.. Причем даже травмы, полученные на шоу, я должен был лечить за свой счет – а это сумасшедшие деньги. Словом, контракт для абсолютно безбашенных ребят, готовых на все, лишь бы попасть в телевизор. Я отказался. Чем едва не довел до слез кастинг-директора, которая потратила на меня два месяца и призналась, что я – первый здоровяк, который в итоге отказался от участия в их шоу.

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От редакции: известный российский актер и бодибилдер Александр Невский сейчас живет в Лос-Анджелесе и снимается в голливудских фильмах. Недавно вышла в свет его новая книга «Большая Энциклопедия Фитнеса», а в 2007-м на мировых экранах появится новый супербоевик «Охотники за сокровищами» (в нем Невский играет с Дэвидом Керредайном и Шерилин Фенн).