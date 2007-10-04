Сын Евгения Леонова попал в ситком

№ 40(74) от 03.10.2007 [«Аргументы Недели », Подготовила Таня ГЕЙНС ]

АНДРЕЙ Леонов, сын любимого народного актера Евгения Леонова, играет в ситкоме СТС «Папины дочки» отца семейства, психотерапевта по вопросам семейных отношений Сергея Васнецова. Он признался, что, работая для телевидения в условиях конвейерного производства, ощущает себя не совсем в своей тарелке. Во-первых, работы очень много, и сниматься нужно с утра до вечера почти каждый день. Во-вторых, приходится работать «вслепую» - нет возможности подправить что-то голосом во время озвучки. К тому же нужно успевать работать в театре на спектаклях «Тартюф» и «Пролетая над гнездом кукушки». Поэтому неудивительно, что в отличие от своего сериального героя - Васнецова, у которого пять дочек, Андрей пока «родил» только сына.