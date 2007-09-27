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Шифрина и Арлазорова выживают из юмора?

Чтобы не повторить их судьбу, коллеги участвуют в заговорах и нанимают себе рабов

№ 39(73) от 26.09.2007 [«Аргументы Недели », Подготовила Алексия МЕЛЕВСКАЯ ]

Шифрина и Арлазорова выживают из юмора?
 Юморина  - неотъемлемый и «лакомый» кусок шоу-бизнеса. Завоевывая зрителя, «большие мэны» с телеканалов разбивают сатириков на кланы и враждующие лагеря. Чтобы быть в звездной обойме, юмористы вынуждены не только смешить публику, но и записывать музыкальные альбомы, сниматься в рекламе и видеоклипах, а также грамотно играть против своих конкурентов. И запрещенных приемов здесь не существует…

Отступники «семьи»

 В ШОУ-бизнесе территория юмора четко поделена и разбита на кланы. Самый древний  - клан Александра Маслякова под названием КВН. Позднее появились более влиятельные и коммерчески успешные группировки Регины Дубовицкой («Аншлаг») и Евгения Петросяна («Кривое зеркало»). Сегодня в эти ряды уверенно втиснулась и «Камеди клаб».

 Несмотря на то, что кланы отличаются друг от друга формой выступлений, они все смоделированы по единому шаблону. Главный принцип  - строгое подчинение лидеру, который самостоятельно вырабатывает взаимоотношение с «телеканалом-покровителем» и устанавливает правила существования внутри «семьи».

 Отступники безжалостно изгоняются. Поскольку в свободном плавании нередки крушения, изгои стремятся примкнуть к конкурирующему клану. Например, в свое время таким образом поступил сегодняшний резидент «Камеди клаб» Гарик Харламов, которого Масляков выгнал из КВН за своенравное поведение. Упорхнувшими из «Аншлага», но не испортившими отношения с каналами Максиму Галкину, Юрию Гальцеву, Геннадию Ветрову и Елене Воробей на вольных хлебах тоже удалось добиться успеха. Более того, артисты смогли договориться с конкурирующими между собой кланами и каналами о сотрудничестве. По­этому они плавно «перетекают» из одного юмористического эфира в другой. Говорят, за подобную «свободу» юмористы поначалу отстегивали каналам серь­езный процент от прибыли.  

 Но не все юмористы так щедры на «отступные». Подобная жадность сыграла злую шутку с выходцем из «Аншлага» Ефимом Шифриным. Юморист не пожелал терять денежную выгоду от своих телевизионных версий концерта и подал в суд на свою «семью». В итоге, выиграл судебный процесс и получил в качестве компенсации около 200 тыс. руб., но потерял часть гастролей, эфиров и стал «чужим» в юмористической тусовке. Позднее ненавидящий экстрим Шифрин согласился поддерживать свой рейтинг на травмоопасном проекте Первого канала «Цирк со звездами». Однако надолго задержаться на канале со своими принципами ему так и не удалось.

 У еще одного экс-аншлаговца Яна Арлазорова вопрос с «покровителями» тоже не решен. Прин­ципиальный характер артиста не только оттолкнул, но и негативно настроил против него бывших партнеров. Как «АН» признались его коллеги, Арлазорова сегодня активно выживают из бизнеса.

 - Чтобы не попасть в немилость руководства, многие юмористы избегали общения с Яном и Ефимом,  - секретничает один из «аншлаговских» администраторов.  - Есть трусы, которые их «бойкотируют» до сих пор. Зато в отличие от остальных пародистов Шифрин и Арлазоров гастролируют сегодня не за эфиры, а только за деньги. Правда, как рассказали в концертных агентствах, они в этом деле далеко не рекордсмены.

Вместо музы  - шпионаж

 ЕВГЕНИЙ Петросян о заговорах между юмористами тоже знает не понаслышке. Поэтому статусу рядового артиста он предпочел лавры «вдохновителя» собственных проектов типа «Новые русские бабки» и «Кривое зеркало». Сегодня этот бизнес приносит ему солидные дивиденды. Однако и в его отлаженном производстве бывают сбои. От творческого кризиса и простоев, знаете ли, сложно застраховаться. Но Евгений Ваганович и здесь вывел ряд действенных формул успеха.

 Новые и неотработанные номера «Кривого зеркала» ради экономии времени уже неоднократно сразу «обкатывали» на зрителях из глубинки. Честно говоря, попавшим на такое представление можно посочувствовать. Ведь многочасовое нудение по бумажкам  - это все равно что слушать Жанну Фриске без фанеры. Говорят, что недавно во время одного из таких концертов произошел смешной конфуз  - Петросян, задремав во время номера одного из своих подопечных, захрапел на сцене.

 Кроме этого, как судачат юмористы, Петросян и его команда стали первопроходцами в промышленном шпионаже. Молодые кавээнщики не раз признавались (и даже делали на эту тему сценки) в том, что выявили в своем логове его «засланных казачков», а позднее слышали свои идеи в номерах «маэстро». Но в «шпионских страстях» Евгений Ваганович не одинок. Шутки Михаила Задорнова, которые он еще не успел засветить на телеэкране, иногда тоже можно встретить в Интернете. Возникает вопрос  - это неприкрытое воровство идей или результат шпионажа за артистом?

«Камеди клаб» завели рабов?

 В ОТЛИЧИЕ от «Аншлага» и «Кривого зеркала», взращенных на советском юморе, шутники «Камеди клаб»  - дети нашего времени. Поэтому у них «свежие» не только шутки, но и менеджмент. Несмотря на то, что участники «Камеди» и сами придумывают немало номеров, ими была создана настоящая «фабрика юмора». Чтобы она периодически не простаивала в творческом кризисе и различного рода паузах, связанных с тем, что его резиденты «окучивают» музыкальный рынок, кино и имиджевую рекламу, в регионах запустили конвейер по производству шуток. Как сообщают наши информационные источники, сегодня на «Камеди» работает целый штат так называемых литературных рабов. Основной костяк  - это кавээнщики с периферии. Обычно одна шутка оценивается в 30-50 долларов. За хороший монолог можно получить от 1000 до 5000 долларов. Но здесь есть риск. Говорят, нередки случаи, когда из предложенных заказчику десяти шуток, он расплачивался за пять, забраковав остальные, а потом использовал их в своих номерах. В общем, в юморе, как и в бизнесе, все жестко  - кто успел, тот и съел!

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