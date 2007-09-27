Максим Галкин в восторге от себя

МАКСИМ Галкин стал героем фильма «О, счастливчик!», который покажет в субботу Первый канал. Зрители увидят съемки из домашнего архива - эксклюзивные кадры, снятые Максимом еще в ту пору, когда никто и предположить не мог, что они будут интересны миллионам. В течение девяти месяцев - срок немыслимый - камера Первого канала неотступно следовала за Максимом повсюду, фиксируя все, из чего состоит его жизнь. Концерты, гастроли, переезды, учеба, общение с близкими, друзьями и поклонниками и даже… выступление на научной конференции. Нечто подобное ранее проделал с Димой Биланом канал MTV Россия. Первым зрителем документального фильма «О, счастливчик!» был сам Максим Галкин. «Мне очень понравилось, - говорит он, - благодаря этому фильму я будто увидел себя со стороны и даже обнаружил в себе черты, на которые раньше не обращал внимания. Мне очень дороги кадры, связанные с мамой. Я не стал бы называть этот фильм интимным, но совершенно определенно - он получился сокровенным».