Главный бунтовщик

ток-шоу

гостя-мужчину.

- ЖЕНЩИНАМ в аудитории программы «Бабий бунт» позволено говорить все или есть цензурные ограничения?

- Я не встречал никакой цензуры. И у нас никто не матерится. Хотя был случай. Пьер Нарцисс был остроумен, и некоторые барышни продемонстрировали ему эту самую ненормативную лексику. «Женщины ни в коем случае не должны ругаться матом!» - сказал тогда камерунский парень, обвинив русских женщин, что они этим злоупотребляют. Получилась, кстати, очень веселая и интересная передача.

- Почему программу предложили вести именно вам?

- Наверное, продюсеров заинтересовало мое умение импровизировать. Я прихожу на съемку, читаю листок с данными героя и это все. Остальное - экспромт.

- Героев-мужчин не жалко?

- Когда как. Если героя забивают, то я ему помогаю, а если он агрессивен и высокомерен, то я солидарен с барышнями. Очень жалко было Евгения Киселева. Он серьезный профессиональный журналист, который не понял, куда пришел. Киселев говорил правильные слова о том, что на ТВ недопустима цензура, но разговора не получилось. И все из-за того, что он слишком назидательно разговаривал с аудиторией. Мои барышни по ходу дела настроились агрессивно, стали задавать ему нелице­приятные воп­росы. Киселев обиделся, развернулся и ушел. А вот Сергей Доренко был абсолютно адекватен, очень умело вел беседу. И несмотря на неоднозначное к нему отношение, разговор удался.

- Скажите, а вы специально аудиторию перед съемкой агрессивно настраиваете?

- Ну что вы! Я рассказываю смешные анекдоты, истории, стараюсь немного разогреть, раскрепостить аудиторию, создать ей легкое настроение. Определенная доля агрессии необходима для нашей передачи, но все должно носить телегеничную форму. С моими дамами у нас сложились дружеские отношения. Но некоторые из них иногда раздражают меня своими глупыми вопросами. В таких случаях я просто высмеиваю их.

- Женщины обижаются на вас?

- Расстраиваются. Но над ними и их соседки смеются. Когда у нас был Евгений Киселев, так одна барышня почему-то решила, что он создатель программы «Окна». Я был в шоке!

- Мужчины с опаской относятся к вашей передаче?

- В нашей стране мужчины привыкли снисходительно относиться к женщинам, а тут вдруг они сами становятся объектом насмешек и могут выглядеть достаточно нелепо. Не каждый мужчина на это способен.

- Каким нужно быть, чтобы выигрывать подобные баталии?

- Самоироничным и искренним. Нужно открываться, а не выстраивать барьер, мол, я известный мужчина, а вы вот тут масса никому не известных женщин, поэтому не умничайте и выслушайте мою жизненную концепцию… Были герои, которые поразили меня своей способностью говорить не вообще о чем-то, а о себе. Это было очень убедительно и сразу к ним располагало. Я видел, как мои барышни, которые поначалу были агрессивно настроены, буквально таяли на глазах. Если человек разговаривает на равных, не боится о себе что-то рассказать, то это всегда имеет большой успех.

- В свое время вы успешно пародировали Михаила Горбачева. Вы с ним знакомы?

- К сожалению, нет. Но мне рассказывали, что однажды Михаил Сергеевич не смог прийти на шоу, посвященное юбилею перестройки. «Как же мы без вас?!» - горестно воскликнули редактора. На что он ответил: «Пригласите Грушевского. Никакой разницы».

- Имидж защитника женщин как-то повлиял на вашу жизнь?

- Были случаи, когда мужчины жаловались, что жены заставляют их смотреть «Бабий бунт». Мол, учись, как надо разговаривать с женщинами. И приводят меня в пример.

- Чему можно научиться, глядя вашу передачу?

- Как вести себя в конфликт­ных ситуациях, как аргументировать. К сожалению, мужской шовинизм - это реальная болезнь нашего общества.