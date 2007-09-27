Главный бунтовщик
Михаил Грушевский против мужского шовинизма
№ 39(73) от 26.09.2007 [«Аргументы Недели », Таня ГЕЙНС ]
- ЖЕНЩИНАМ в аудитории программы «Бабий бунт» позволено говорить все или есть цензурные ограничения?
- Я не встречал никакой цензуры. И у нас никто не матерится. Хотя был случай. Пьер Нарцисс был остроумен, и некоторые барышни продемонстрировали ему эту самую ненормативную лексику. «Женщины ни в коем случае не должны ругаться матом!» - сказал тогда камерунский парень, обвинив русских женщин, что они этим злоупотребляют. Получилась, кстати, очень веселая и интересная передача.
- Почему программу предложили вести именно вам?
- Наверное, продюсеров заинтересовало мое умение импровизировать. Я прихожу на съемку, читаю листок с данными героя и это все. Остальное - экспромт.
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- Когда как. Если героя забивают, то я ему помогаю, а если он агрессивен и высокомерен, то я солидарен с барышнями. Очень жалко было Евгения Киселева. Он серьезный профессиональный журналист, который не понял, куда пришел. Киселев говорил правильные слова о том, что на ТВ недопустима цензура, но разговора не получилось. И все
- Скажите, а вы специально аудиторию перед съемкой агрессивно настраиваете?
- Ну что вы! Я рассказываю смешные анекдоты, истории, стараюсь немного разогреть, раскрепостить аудиторию, создать ей легкое настроение. Определенная доля агрессии необходима для нашей передачи, но все должно носить телегеничную форму. С моими дамами у нас сложились дружеские отношения. Но некоторые из них иногда раздражают меня своими глупыми вопросами. В таких случаях я просто высмеиваю их.
- Женщины обижаются на вас?
- Расстраиваются. Но над ними и их соседки смеются. Когда у нас был Евгений Киселев, так одна барышня
- Мужчины с опаской относятся к вашей передаче?
- В нашей стране мужчины привыкли снисходительно относиться к женщинам, а тут вдруг они сами становятся объектом насмешек и могут выглядеть достаточно нелепо. Не каждый мужчина на это способен.
- Каким нужно быть, чтобы выигрывать подобные баталии?
- Самоироничным и искренним. Нужно открываться, а не выстраивать барьер, мол, я известный мужчина, а вы вот тут масса никому не известных женщин, поэтому не умничайте и выслушайте мою жизненную концепцию… Были герои, которые поразили меня своей способностью говорить не вообще о
- В свое время вы успешно пародировали Михаила Горбачева. Вы с ним знакомы?
- К сожалению, нет. Но мне рассказывали, что однажды Михаил Сергеевич не смог прийти на шоу, посвященное юбилею перестройки. «Как же мы без вас?!» - горестно воскликнули редактора. На что он ответил: «Пригласите Грушевского. Никакой разницы».
- Имидж защитника женщин
- Были случаи, когда мужчины жаловались, что жены заставляют их смотреть «Бабий бунт». Мол, учись, как надо разговаривать с женщинами. И приводят меня в пример.
- Чему можно научиться, глядя вашу передачу?
- Как вести себя в конфликтных ситуациях, как аргументировать. К сожалению, мужской шовинизм - это реальная болезнь нашего общества.
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