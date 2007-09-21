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ПРЕСНЯКОВ ДО СИХ ПОР ЛЮБИТ КРИСТИНУ…

№ 38(72) от 19.09.2007 [«Аргументы Недели », Материал подготовила Алексия МЕЛЕВСКАЯ ]

ПРЕСНЯКОВ ДО СИХ ПОР ЛЮБИТ КРИСТИНУ…

 Много лет певец Володя Пресняков и дизайнер Лена Ленская были одной из самых красивых пар российского шоу-бизнеса. Известие о разводе стало полной неожиданностью не только для их друзей, но и для родителей. Долгое время Лена избегала комментариев. Но сегодня она решилась рассказать «Аргументам неделi» всю правду о своем супружестве и причинах развода. 

 – ЛЕНА, в вашей жизни много перемен. Все ли они хорошие?

 – Знаете, только после развода я наконец-то начала жить. И свободно вздохнула. Я поняла в чем заключается искренняя любовь и свобода.

 – И в чем же?

 – Во взаимопонимании, творчестве и красоте. А еще когда не боишься никого, никем не ущемлен, тебя любят и носят на руках, дают возможность для творчества…

 – Вы хотите сказать, что раньше вас ущемляли?

 – Меня не просто ущемляли, меня душили. Я ушла от Володи, бросила его очень жестоко, потому что я очень устала от того, что он меня все время прессовал. Нельзя порабощать любимого человека. У каждого своя задача в жизни. Если ты не даешь ему самовыразиться, то в итоге все рушится и создает болезни душевные и физические.

 – Это была основная причина вашего расставания?

 – Конечно.

 – Ходили слухи, что одной из главных причин вашего расставания стала невозможность иметь совместного ребенка?

 – Это неправда. И мне было очень обидно, когда так говорили и писали в прессе. Просто Володе нужно было очистить организм – хотя бы год не пить, чтобы в его ситуации родился здоровый ребенок. Ну ни разу не удалось этого сделать. А рожать нездоровых детей – это глупо. Вот и все. Мальчику же уже не двадцать лет – все влияет и перелеты, и снотворное, и алкоголь.

 – Алкоголь разбил много семей. Говорят, с подобной проблемой столкнулась и ваша близкая подруга Анжелика Варум?

 – У них нет никаких конфликтов на этой почве. Это бред! Все же выпивают. А у творческих людей это может быть в качестве допинга.

 – Давайте вернемся к теме детей. У нас есть информация, что, расставшись с Пресняковым, через какое-то время вы сделали прерывание беременности. Как вы это прокомментируете?

 – К сожалению, я действительно сделала прерывание беременности. Сейчас я об этом очень жалею. Со временем многое понимаешь. Но к Володе это не имеет никакого отношения. Это мое личное дело.

 – Лена, ваши общие с Володей знакомые как-то признались, что вы изменяли Преснякову, а он вас настолько любил, что закрывал на это глаза?

 – Я ему не изменила, я просто встретила другого человека и уехала в Америку. Он же еще не мог поверить в это. И даже предполагал, что мы еще будем вместе. Говорил: «А может, если мы разведемся, отношения наладятся. Ведь мы настолько были счастливы в гражданском браке». Кстати, в это время он уже был очень хорошо знаком с Наташей Подольской. Мне кажется, сейчас Володя перестал творить красивые вещи. Пример тому – последнее его произведение – «Мой мужик». Мне хотелось провалиться сквозь землю, когда я услышала эту песню. Честно! После того как Володя воспевал каждую травку, романтическую любовь, верил в возвышенное и духовное, был верен лирике…

 – Как вы считаете, Владимир Пресняков сегодня счастлив?

 – Вы посмотрите в его глаза и сами все поймете. Он может говорить все что угодно, но его глаза просто рыдают. Хотя он всегда найдет какую-то тему, чтоб быть несчастным. Творческий человек не может быть до конца счастлив, иначе он не будет творить.

 – Вы когда-нибудь ревновали бывшего супруга?

 – Не помню.

 – …и даже Подольской не угрожали?

 – Это сплетни. Я рада, что мой бывший супруг наконец-то завел семью. Кстати, и вопрос о разделе имущества не стоял. Володя мне оставил только кровать, на которой я сейчас сплю, и какое-то время оплачивал жилье. Мы жили с Володей на съемной квартире. И общую квартиру не делили. Правда, недавно меня очень задело интервью, которое Володя дал одному глянцевому журналу. Якобы он так устал от переездов и наконец-то обрел дом. Сначала он занимался строительством, он переезжал, он все покупал, продавал, и наконец-то он с Наташей сделал ремонт и въехал. На самом деле строила дом я, и переездом занималась, а Володя переходил только из кроватки в кроватку. Конечно же основную часть семейного бюджета зарабатывал Володя. Но вся «мужская» часть работы по дому всегда лежала на мне.

 – Лена, признайтесь, вы наверняка переживали, когда в начале вашей любовной истории писали, что Пресняков любит Кристину Орбакайте?

 – Кристина добрый, порядочный и настоящий человек, поэтому я знала, что с ее стороны никогда не будет подобной подлости. Что же касается любви… то Володя ее любит до сих пор. Более того, он всегда будет любить Кристину. Она ему очень близкий человек. Кристина очень многое для него сделала. Она была частью его души, жила его жизнью. Хотя наверняка Володя тоже устроил ей нелегкую жизнь. Быть дочерью примадонны, женой известного артиста, при этом оставаться в тени и быть таким деятельным и талантливым человеком, как Кристина Орбакайте, очень сложно. Несмотря на это, Кристина делала для Володи вообще все, а он как всегда делал то, что хотел. В принципе с Володей у нас повторилась практически та же ситуация, что у него с Кристиной.

 – А вы общались с Кристиной Орбакайте?

 – Мы общались и с Кри­стиной, и с Аллой Борисовной. В основном нас связывал маленький Никитка и хлопоты о нем. Но сейчас все заняты своими делами. А у меня сложный этап – я должна встать на ноги, а для этого нужно много работать.

 – Когда вы расстались с Володей, вы не почувствовали холодность по отношению к вам в свет­ской тусовке?

 – Нужно идти к своей цели, а если оборачиваться и смотреть на мнения людей, это ни к чему хорошему не приведет. Более того – это начнет тебя разрушать. А то, что выскажут люди, которые нюхают кокаин, мне все равно. На кого равняться? Если про меня скажет какое-то мнение Рената Литвинова, то это для меня будет честь, а какая-то тусовка...

 – А лично вы когда-нибудь сталкивались с наркотиками?

 – Слава Богу, что нет. Говорили, что Володя употреблял. Это клевета. За десять лет нашего супружества ничего подобного не было. Наркотики у нас были под строжайшим табу. При мне Володя и сигаретами не увлекался.

 – Сегодня у Володи и у вас есть «вторые половинки». Какие планы на будущее?

 – Готовлюсь к «Неделе моды в Москве» и выпуску двух книг. Одна из них – сборник моих стихов. Я пишу с детства, многие мои тексты стали эстрадными хитами. Их исполняли Анжелика Ва­рум, Игорь Саруханов, Ев­гений Кеме­ровский, группа «Ком­би­нация». С Володей написала несколько песен, и с его отцом. Еще у меня множество планов, связанных с открытием студии дизайна.

 – Замуж собираетесь?

 – Каждая девушка мечтает о замужестве. Зачем лукавить? Но для меня штамп в паспорте – не главное. Я буду венчаться в церкви, чтобы жить с этим человеком всю жизнь.

 

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