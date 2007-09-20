Шоу-бизнес ловит золотую рыбку
№ 38(72) от 19.09.2007 [ «Аргументы Недели » ]
Все в духе русских фольклорных традиций - начиная с оформления телеэфира и заканчивая сюжетом самого шоу. Шоу, в котором примут участие Золотая Рыбка и Кащей Бессмертный, будет транслироваться в прямом эфире на Россию и СНГ начиная с 18.00.
Главная номинация - «Артист года». Ее победитель будет представлять Россию на европейской церемонии MTV Europe Music Awards 2007 в Мюнхене. Среди претендентов - Дима Билан, Сергей Лазарев, ВиаГра, МакSим и A'STUDIO.
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