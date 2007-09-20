Шоу-бизнес ловит золотую рыбку

шоу-бизнеса.

4 ОКТЯБРЯ в столичном Ледовом дворце на Ходынском поле соберутся все звездыРоссийское отделениебудет вручать призы лучшим. Ведущими церемонии MTV RMA'07 станут Иван Царевич () и Царевна Несмеяна ().

Все в духе русских фольклорных традиций - начиная с оформления теле­эфира и заканчивая сюжетом самого шоу. Шоу, в котором примут участие Золотая Рыбка и Кащей Бес­смертный, будет транслироваться в прямом эфире на Россию и СНГ начиная с 18.00.

Главная номинация - «Артист года». Ее победитель будет представлять Россию на европейской церемонии MTV Europe Music Awards 2007 в Мюнхене. Среди претендентов - Дима Билан, Сергей Лазарев, ВиаГра, МакSим и A'STUDIO.