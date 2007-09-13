Земфиру «прокололи» врачи

ЗАВЕРШИВ съемки фильма о певице Земфире, Рената Литвинова не удержалась и показала его некоторые кадры на недавнем кинофестивале «Окно в Европу». Больше всего зрителей заинтриговал первый кадр, на котором Земе делают укол в гланды перед выступлением.

Литвинова уверяет, что в своем кино расскажет всю правду о Земфире. Ходят слухи, что таким образом Рената хочет сообщить, что у Рамазановой действительно проблемы со здоровьем.

Сама Земфира опровергает слухи о собственной болезни, при этом она старается брать от жизни по максимуму. В отличие от прошлых лет звезда стала более открыта в общении, чаще встречается с поклонниками; клип «Мы разбиваемся» повесила в Интернет, впервые снялась для модного глянца, да еще и в откровенной фотосессии. В общем, заинтриговала всех до смерти!

