Надежда Бабкина отстроит деревню
№ 37(71) от 12.09.2007 [«Аргументы Недели », Материал подготовили Алексия МЕЛЕВСКАЯ и Марина ПЕТРОВА ]
НА ДНЯХ Надежда Бабкина посетила сочинскую Красную Поляну. Певица вслед за коллегой по цеху Аллой Пугачевой присматривала там себе недешевую землю.
Изучив цены и местность, звезда взяла тайм-аут на раздумья. Правда, как удалось выяснить «Аргументам неделi», певица уже готовится отстроить там деревеньку, в которой бы она занялась сельским хозяйством.
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