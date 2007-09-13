В чем отличие новой «Фабрики звезд»?
№ 37(71) от 12.09.2007 [ «Аргументы Недели » ]
«Аргументы неделi»: На Первом канале обещали, что будущие звезды в этом сезоне подвергнутся
Телевизионный продюсер программы Сергей Кушнерев:
НА ЭТОТ раз учебным планом предусмотрена не только теория, но и практика - если человек собирается зарабатывать на хлеб своим талантом, пусть попробует это делать уже сегодня. У нас есть уличная сцена - каждую среду участники «Фабрики» смогут на ней проверить, способны ли они собрать и зажечь аудиторию - и готова ли эта аудитория платить за их выступления. Кроме того, каждый день
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