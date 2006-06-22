Личное время

АРИНА Шарапова отдыхала в Крыму – в Коктебеле и в Ялте. В начале лета там было +25, а температура воды – +17-18. На отдых она отправилась, как только… закончила читать лекции в МГИМО. Каждую неделю на факультете журналистики у нее было две лекции по полтора часа на тему «социология телевидения». Свою преподавательскую деятельность она собирается продолжить и в новом учебном году.

По ее собственному признанию, она получает от этого «ни с чем не сравнимое удовольствие». Арина рассказывает студентам про рейтинги, про аудиторию телевидения и дополняет все это примерами из своего богатого опыта. Арина Шарапова редкая телезвезда – она имеет ученую степень кандидата социологических наук!



Игорь Кириллов не очень хорошо себя чувствует. Всю весну и начало лета погоду лихорадило, и заслуженный работник телевидения слег в московской квартире. Добраться до дачи под Москвой для него трудная и неразрешимая задача. Ведь личного водителя у Кириллова нет, машиной он управляет сам.



Виталий Вульф признался, что никогда не догадывался, что у него занудливый голос. Это произошло после памятного приема в верхах работников телеканала «Россия» по случаю его 15-летия. На той встрече президент раздавал комплименты ведущим телеканала и в частности сказал про «Серебряный шар» и Вульфа: «Кто бы мог подумать, что таким занудливым голосом можно рассказывать такие завораживающие вещи?!»