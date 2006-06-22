Усачев был наемником?
№ 7(7) от 22.06.2006 [«Аргументы Недели », подготовил Сергей Безногов ]
«АРГУМЕНТЫ i время»: Правда ли, что до того, как начать телевизионную карьеру, вы, как и Евгений Киселев, служили в действующей Советской армии военным переводчиком?
Иван Усачев: Да, я служил в Эфиопии, когда там шли военные действия. Я неплохо знаю эту восточную часть Африки и через месяц поеду туда снимать кино. Можно сказать, по местам боевой славы. К температуре +60 я готов.
Уколы под лопатку от желтой лихорадки уже сделал, от малярии делать не буду – она там только зимой. Будем снимать архипелаг Дахлак – кладбище боевой техники советского производства.
Во время той войны СССР снабжал Эфиопию самолетами, а воюющую с ней Эритрею зенитками. Чем больше у одних было зениток, тем больше другим требовалось самолетов!
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