Усачев был наемником?

«АРГУМЕНТЫ i время»: Правда ли, что до того, как начать телевизионную карьеру, вы, как и Евгений Киселев, служили в действующей Советской армии военным переводчиком?

Иван Усачев: Да, я служил в Эфиопии, когда там шли военные действия. Я неплохо знаю эту восточную часть Африки и через месяц поеду туда снимать кино. Можно сказать, по местам боевой славы. К температуре +60 я готов.

Уколы под лопатку от желтой лихорадки уже сделал, от малярии делать не буду – она там только зимой. Будем снимать архипелаг Дахлак – кладбище боевой техники советского производства.

Во время той войны СССР снабжал Эфиопию самолетами, а воюющую с ней Эритрею зенитками. Чем больше у одних было зениток, тем больше другим требовалось самолетов!