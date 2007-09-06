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Любовь напрокат

Вся правда об известных и опасных

№ 36(70) от 05.09.2007 [«Аргументы Недели », Подготовили Алексия МЕЛЕВСКАЯ, Инга НЕВЗОРОВА ]

Любовь напрокат
Кабаева знает, чем пугать соперниц

  Любовь нынче в цене… В шоу-индустрии и подавно. Ее нужно грамотно просчитать, предъявить на нее права и избавиться от конкурентов. А если учесть тот факт, что сегодняшний шоу-бизнес кишит желающими продать себя на «ярмарке невест» - задачка вырисовывается не из легких. «Аргументы неделi» выяснили, как «творческие люди» разжигают любовные войны, избавляются от конкурентов и что получают в качестве «супер-приза». В общем, вот они, ярые соперники и их военная стратегия!

 СВЕТСКАЯ тусовка - клубок целующихся змей. Симпатия ее представителей в основном наигранна. Амбиции и конкуренция делают заклятыми врагами не только партнеров, но и верных друзей. Частенько карьерный вопрос не имеет к этому никакого отношения. Шекспировские страсти бушуют вокруг «перспективных партий». Причем за достойного жениха светские львицы борются не только гламурными способами - если надо, они готовы и по физиономии сопернице съездить, и судебно-правовые инстанции натравить. Вы считаете, что это недопустимо для работников культурно-развлекательной сферы? Да какая к черту культура, когда на кону не только романтика, но и вполне рентабельный бизнес. Поскольку шоу-среда не гарантирует стабильного заработка и достойной пенсии, состоятельный по­клонник - спасение от бедного житья и, в конце концов, от одиночества.

 В чем выгода противоположной стороны? Конечно, в статусе. Мода на девочек из модельных агентств прошла, поэтому гораздо круче для самооценки и престижа иметь в своем личном арсенале звезду. Последние это понимают, по­этому помимо любви в каче­стве гарантии требуют дорогих подарков и «содержания». К примеру, звездная красотка уровня Жанны Фриске потянет на поддержку в 35 тыс. долл. в месяц. Начинающим сложнее. Пока нет соответствующего «рейтинга» - им оказывают «материальную помощь» от 5 тыс. долларов. Кстати, бывают сложности и у «ветеранов» - конкуренты портят им репутацию слухами о нечистоплотности и неразборчивости.

 Не всем везет и на хеппи-энд. К примеру, певица Елена Белоусова (и по совместительству гражданская жена певца Жени Белоусова) до сих пор расплачивается за «романтик» с состоятельным бизнесменом - говорят, бывший возлюбленный пытался ее посадить, лишить ребенка и применить физическую силу. Но это обратная сторона медали. Нередко за свой вклад в отношения звезды получают и «отступные» - денежные средства после разрыва. Говорят, до сих пор никто не переплюнул в хороших отступных Наталью Ветлицкую. По слухам, потеряв своего любимого из-за балерины Волочковой, певица получила не один миллион долларов. Так что если желания остаться на бобах нет - к барьеру! И здесь, чтобы защитить свой «улов», нужно быть весьма изобретательной. Ведь в большой семье зубами не щелкают.

 Миниатюр­ная певица Ольга Орлова не раз демонстрировала свои цепкие коготки и стальные нервы. По словам коллег, певица неоднократно уводила у менее расторопных артисток их кавалеров, а ее супружеские отношения с бизнесменом Александром Кармановым и вовсе «строились» на трагедии. Несколько лет назад певица Наталья Лагода не выдержала уход любимого к Ольге Орловой и выбросилась из окна. Сегодня Орлова и Карманов разведены. «Кровавое соперничество» за мужчину до сих пор играет с ней злую шутку. Артистки не хотят водить с ней дружбы. Если говорить о финансовой доле Орловой после замужества, то судачат, что ей так и не удалось получить щедрых «отступных».

 Солистка «Тату» Юля Вол­кова ради своего счастья тоже готова идти по головам. Сегодня Юля воюет «за любовь» с экс-солисткой группы «Тутси» Машей Вебер. Несколько лет назад Маша покинула коллектив ради супруга Парвиза, который хотел заиметь с певицей детей. А недавно девушка познала плоды не только материнства, но и подлости. Приятельница Волкова увела у нее мужа и, как говорят, настояла на том, чтобы Парвиз выставил ее с ребенком из дома, так как туда запланировала въехать беременная и, кстати, имеющая собственное ПМЖ «татушка». Принесет ли Юле такой способ выживания соперницы счастье? Действуя подобными методами, она уже оставалась одна на пепелищах украденной любви.

 С топ-менеджером РАО «ЕЭС Рос­сии» Александром Чистя­ковым «блестящая» Ксения Новикова познакомилась на концерте в Одессе. Красотка уже строила семейные планы, но через некоторое время на горизонте Чистякова замаячила Глюкоzа. Разбитная пацанка с легкостью отправила сексапильную Новикову в нокаут. Говорят, что Ксюша долгое время не могла прийти в себя от случившегося - названивала конкурентке с угрозами, пыталась подговорить коллег, чтобы они бойкотировали обидчицу.

 Историю любви гимнастки Алины Кабаевой безмятежной назвать тоже сложно. Сначала ее отношения с Давидом Муселиани «отравила» «желтая пресса», потом на «перспективного» красавца стали вешаться поклонницы. Говорят, одной из них была актриса Анна Горшкова, которая и по­способствовала их разрыву. Коллеги Горш­ковой смаковали ее роман и «коварные женские чары», которые она якобы распускала, когда Кабаева была на спортивных сборах. Вскоре Аня исчезла из жизни Муселиани, как, впрочем, и Кабаевой. На глаза Алины актриса старается не попадаться до сих пор. В тусовке секретничают - Горшкова боится мести Кабаевой, которая сгоряча пообещала прикрыть для нее ряд кинопроектов и вход в столичный свет. Видимо, актриса предпочла раствориться… в работе, что, в общем-то, и правильно. Какие ее годы! Еще успеет себя выгодно продать на ярмарке невест!

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