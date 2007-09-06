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КАМАСУТРА И КОРРОЗИЯ ВСТУПАЮТ В ИГРУ

Стартует проект, который уже прозвали «русскими «Звездными войнами»

№ 36(70) от 05.09.2007 [«Аргументы Недели », Николай УСТРЯКОВ ]

КАМАСУТРА И КОРРОЗИЯ ВСТУПАЮТ В ИГРУ
Никас Сафронов и Михаил Фомичев

 Сенсация Московской международной книжной выставки-ярмарки: 200 000 евро выложил создатель проекта «Вайлент Вултур» – издательство «Кислер Компани» – за использование работы Никаса Сафронова «Магические часы».

 ТАКИХ огромных первоначальных вложений в рекламу до сих пор не было в издательском мире. И это – только первая серия проекта.

 Издательство «Кислер Компани» задумало серию книг о приключениях двух девушек – пилотов космических истребителей специального отряда «Вайлент Вултур» (в переводе с латыни – «Стремительный Ястреб»). Автор – один из самых талантливых российских фантастов новой волны Михаил Фомичев.

 Но книги – лишь часть проекта. «Кислер Компани» ставит перед собой гораздо более широкие задачи. Поп-группа «Вайлент Вултур»… Книжная серия… Фильм… Компьютерная игра… «Вайлент Вултур» задуман как целая Вселенная.

 Эстрадная группа «Вайлент Вултур» уже создана и успешно дебютировала с песней «Сочи». Группа представляет собой дуэт двух разных по темпераменту и внешности девушек – Камасутры и Коррозии (Ника Раевская и Мила Березина).

 В сентябре на экраны выходит первый клип группы – песня «Как Солнце и Луна». Бюджет клипа – абсолютный рекорд для России: 500 000 долларов.

 Для клипа была специально построена уникальная декорация – древняя крепость. В съемках штурма кроме солисток группы Ники Раевской и Милы Березиной участвовали более 1000 статистов и каскадеров.

 Но это – только вершина айсберга. Проект «Вайлент Вултур» осуществляется на деньги немецкого финансиста Ханса Бальцера. Общий бюджет – свыше 20 млн. долларов.

 Представление первой книги из серии «Вайлент Вултур» «Пока Бьется Сердце» состоится 6 сентября на Московской международной книжной выставке-ярмарке. Ее гости увидят один очень важный элемент «Вселенной «Вайлент Вул­тур» – картину Никаса Саф­ронова «Магические часы». Именно за право использовать ее в проекте «Кислер Ком­пани» выложила 200 000 евро. Но как сказал «Аргументам неделi» Никас Сафронов, интересовали его не столько деньги, сколько возможность стать частью большого виртуального мира «Вайлент Вултур».

 Ну а сюжет книги? ХХIII век. Идет война между Землей и ее колониями. Двух выпускниц военной академии – Камасутру и Коррозию – привлекают к проекту сверхсекретных космических боевых кораблей, которые должны стать главным оружием землян...

 Критики уже окрестили «Вайлент Вултур» русскими «Звездными войнами».

 Накануне Московской выставки-ярмарки автор «мира Вайлент Вултур» Михаил Фомичев ответил на вопросы «Аргументов неделi».

 – Что для вас «Вайлент Вултур»?

 – Прежде всего – предоставление огромных творческих возможностей. В этом проекте я хочу попробовать свои силы не только как писатель, но и как режиссер. Тема настолько захватила меня, что уже не представляю, как мог раньше обходиться без работы над образами девушек-пилотов космических истребителей. Параллельно с работой над книгой, фильмом, музыкальной группой решается много других интересных задач – например, создание компьютерной игры. То, что сделано, уже можно увидеть на сайте www.violentvultur.ru.

 – Первая книга о «Вайлент Вултур» получила восторженные отзывы критики. Но готов ли к появлению такого проекта рядовой российский читатель?

 – Согласен, жанр довольно специфичен, он, что называется, «на любителя». Однако могу с уверенностью сказать, что моя книга на сегодняшний день – единственное произведение такого рода, где образы главных героев взяты из жизни. Я иногда прошу Милу Березину и Нику Раевскую представить какую-то ситуацию и записываю их ассоциации и ответы. Поэтому книга получается вполне реалистичной. Мила, например, когда впервые прочла главу, где ее героиню трибунал приговаривает к смертной казни, расплакалась. Я считаю, что это очень важно, ведь сопереживание возможно только в случае полной сопричастности. А вообще, книга очень веселая, в ней много приключений и, конечно, фантастики. То, что она понравится множеству читателей, я не сомневаюсь, сужу по тем же Миле и Нике – девушки проч­ли первую часть серии за несколько часов и сказали, что не могли оторваться.

 – Когда должны начаться съемки фильма о приключениях «Вайлент Вултур»?

 – В марте следующего года. А премьера намечена на август 2009-го. Сниматься фильм будет в Панаме, для этого мой партнер Ханс Бальцер уже  заручился  личной поддержкой президента этой страны. Эти съемки – целое событие в ее жизни, в массовках планируется задействовать до 10 000 человек одновременно.

 – Почему для  «Вайлент Вултур» имеют такое значение «Магические часы» Никаса Сафронова?

 – Никас любит все самое лучшее и интересное. Он знает много такого, что обычному человеку знать не дано. А «Магические часы» я хочу использовать в одной из книг серии. В ХХIII веке, когда происходит действие книги, картина Сафронова будет стоить невероятных денег. Ведь у нее есть один секрет… Впрочем, не хочу его раньше времени раскрывать. Лучше прочесть в книге.

 Увидеть и купить книгу «Пока Бьется Сердце» можно во время работы Московской международной книжной выставки-ярмарки в шатре №3 на стенде А1 издательства «Кислер Компани».

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